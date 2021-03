V Srbicích teď na mnoho osob během dopoledne nenarazíte. V době lockdownu je obec prázdná, ostatně podobně jako řada dalších v tomto období na Teplicku. Bez života je hřiště, relaxační zóna i fotbalový stadiónek, na který mohou být v Srbicích pyšní.

Sdílnější byla až po telefonu jedna z obyvatelek, se kterou se znám už delší dobu. „Chodník do Teplic, ten by se hodil. To nás trápí asi nejvíce. Máme sice jeden, ten slavný, kde kamion převálcoval vloni starou paní, ale pak je konec. Pěšky do Teplic se dá jít jen v holínkách, ale třeba s kočárkem to je zcela bez šance," popisuje Lucie Beyerová. Vadí jí časté pískání, které se ozývá z nedalekých průmyslových hal a také občasné večerní dunění. „A ještě hukot od aut z hlavní silnice Teplice – Ústí. Nic moc dobrého na spaní," uvádí. Jinak si ale bydlení v Srbicích pochvaluje.

Obec Srbice má podle statistického úřadu 454 obyvatel. Za posledních 10 let se počet lidí zdvojnásobil. Může za to nová výstavba, kterou už prosazoval předchozí (dnes již zesnulý) starosta Milan Zyka.

Srbice se dělí na Staré a Nové. Současnou starostkou je Lenka Polcarová. Na pozici čelního představitele obce byla zvolená v červenci 2019. A to poté, co tento svět náhle opustil dlouholetý starosta Milan Zyka, který vedl obec necelých 13 let. Do vlastního dění v obci se paní Polcarová zapojila již před téměř 20 lety jako řadový člen zastupitelstva. Po odchodu Milana Zyky jako zvolená starostka převzala odpovědnost za plynulý chod úřadu a jeho hospodaření. „Pokračuji v úsilí plnit nároky našich obyvatel pro kvalitní život a uspokojování základních i rozvojových potřeb našich občanů,“ sdělila vloni v rozhovoru pro Deník.



První písemná doložená zmínka o obci Srbice je z roku 1403. Věděli jste třeba, že původní název obce byl Řeřevice? Současný Srbice přinesl až následný historický vývoj. Připouští se, že vznik slova Řeřevice byl odvozen z faktu, že se tu v blízkosti dřívějších uhelných slojí často tvořily požáry (řeřavé uhlí). Po germanizaci krajiny vznikla z českého názvu obce Řeřevice obec Serbitz (Srbice).