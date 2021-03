Dnes už vodní plocha plní všechny tři úkoly. Sice zmizela zelená louka, ale náhradou je odpočinkové místo nejen pro místní.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Jsme s tím spokojení. Především to je vhodný prostor pro procházky. Povodně od té doby naštěstí zatím nehrozily,“ říká starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslav Liška. Náklady na vybudování nádrže dosáhly 60 milionů korun, z většiny je hradil stát. Obec rekreační zónu dostala do svého majetku v roce 2015.

Účelem stavby bylo vybudování malé vodní nádrže v lokalitě podmáčeného území vymezeného železniční tratí Trmice – Bílina a silnicí třetí třídy mezi Rtyní a Velvěty. Součástí stavby byly také 3 polní cesty, které byly navrženy v těsné blízkosti malé vodní nádrže a podél řeky Bíliny.

„Vznikl nový biotop, který z dlouhodobého hlediska významně doplní celý systém ekologické stability oblasti a zatraktivní jej. V kombinaci s nedalekým Malhostickým rybníkem vznikla soustava dvou nádrží v odlišném stádiu zazemňování,“ komentoval v rámci průzkumu přírody v dané lokalitě Petr Janda ze společnosti Biologické projekty.

Lidé ve Rtyni už nechtějí zažít to, co je potkalo při povodních v letech 2012 a 2013. Ještě horší situace byla před 20 lety. Půlka obce z vylité Bíliny byla pod vodou. Dětské hřiště, kde si normálně hrají děti, zmizelo zcela pod hladinou. Podobně tenisový kurt u náměstí. „Bylo to tehdy hrozné. Všude jsme měli vodu,“ vzpomíná starosta Liška.

Místo povodní ale v posledních letech Teplicko trápí naopak sucho. Málo prší. Voda bude v budoucnu největší vzácností. Proto jsou podobně vybudované umělé nádrže vhodným rezervoárem. V regionu je o 6 procent více vodních ploch než před dvaceti lety.

Jednou z největších vodních ploch na Teplicku je jezero Barbora v Oldřichově. Rozlohu má 55 hektarů a hluboké je až 60 metrů. Tamní voda je považovaná za jednu z nejčistších v regionu. „Dříve se zde těžilo uhlí. Kvalita vody tak přirozenými procesy dosahuje celoročně vynikající úrovně a od poloviny 80. let slouží ke koupání, sportovnímu potápění a rekreaci,“ uvádí provozovatel pláží a kempu na Barboře Pavel Tetřev.

Nové zásobárny vody mají třeba v Bořislavi. I tam vytvořené vodní plochy tvoří rekreační zónu obce.