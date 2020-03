Koronavirus zavírá kina, ruší kulturní akce, nefungují plavecké ani zimní haly. Kam se tedy o víkendu vypravit, když je téměř vše zavřené? Sestavili jsme pro vás několik tipů z okresu, kde můžete provětrat své děti, které mají mimořádné prázdniny.

Zámeček Dvojhradí ve Mstišově projde opravou, v září 2018 ho poničily plameny | Video: Deník

V provozu bude o víkendu lanovka na Komáří vížku. Jak potvrdil vedoucí Zdeněk Seifert, odjezdy jsou vždy po hodině v čase od 8.30 do 16.30 hodin. Dospělí za jednu cestu zaplatí 130 korun, 200 stojí cesta nahoru i zpět. Děti do 10 let platí 100 korun. Na duben provozovatelé vyhlásili odstávku. „Od 30. března do 30. dubna bude lanová dráha z důvodů pravidelné roční revize v týdnu mimo provoz. Veřejný provoz o sobotách, nedělích a ve státní svátek bude zachován,“ informoval Seifert.