V Teplicích chtějí zameškané hodiny alespoň trochu vykompenzovat prodloužením provozu v červnu. „Přerušení provozu nás mrzí. Jako částečnou kompenzaci prodloužíme naše aktivity až do 26. června, namísto plánovaného ukončení k 12. dni v měsíci, jak je u nás obvyklé. Rádi bychom tak nahradili část zrušených schůzek, i když jsme za danou situaci nemohli,“ uvedl ředitel Aleš Perch. Jak a kde to funguje? Co další města? Přečtete si dále v článku.

V teplickém DDM se ale nerozjely všechny kroužky z nabízeného seznamu. Důvodem jsou vládou nastavená pravidla. „U některých aktivit nemůžeme dodržet stanovená opatření. Neobnovíme třeba kroužky pro předškoláky, některé tréninky florbalu nebo plavání,“ zmínil ředitel.

S příznivou zprávou pro rodiče přišel také dům dětí a mládeže Sluníčko v Duchcově. I tam se už tento týden otevřely některé kroužky. Podle oznámení na webových stránkách zájmového zařízení fungují za zpřísněných hygienických podmínek, nutná je pro děti rouška. „Vstup na kroužek bude povolen pouze po vyplnění čestného prohlášení, které vedoucí kroužků rozešlou mailem nebo bude ke stažení na webu DDM. Čestné prohlášení odevzdá dítě na začátku první schůzky každého kroužku,“ informovalo rodiče duchcovské Sluníčko. Pokud dítě navštěvuje více kroužků, musí na každém odevzdat jedno čestné prohlášení.

Od pondělí 11. května v omezeném hygienickém režimu funguje také dům dětí Cvrček v Krupce. Osek zahájí v pondělí 18. května, nyní tam připravují pravidla pro provoz, která rodičům zveřejní na Facebooku a webu.

V DDM Bílina klasický provoz kroužků už letos neobnoví. Podle ředitelky Kristy Sýkorové to ale neznamená, že by tím v Bílině školní rok skončil. Zařízení tento týden ještě v rámci nouzového stavu zabezpečuje péči o děti hasičů a zejména zdravotních sester, které jsou nařízením vlády nasazeny v první linii.

„Nouzový stav by měl skončit v neděli. Od pondělí u nás bude fungovat dětský klub s kapacitou do 15 dětí. Tam mohou přihlásit své děti rodiče z Bíliny a spádových obcí,“ sdělila ředitelka s tím, že pravidla pro fungování se ještě tento týden dolaďují. Klub by měl běžet až do konce června.

Zbylý čas do prázdnin chtějí v bílinském DDM využít mimo jiné na potřebné opravy a úpravy budovy i zahrad. „Zaměříme se také na přípravu táborů. Věřím, že všechny naplánované příměstské i pobytové tábory proběhnou k plné spokojenosti dětí i rodičů,“ uvedla Krista Sýkorová.

Přestože stále nejsou daná jasná pravidla, jak to v létě bude vypadat, musí rodiče naplánované tábory uhradit do konce května, a to kvůli včasnému zajištění naplánovaných aktivit. V případě, že se tábor v důsledku opatření vlády neuskuteční, DDM vrátí celé částky za tábory rodičům zpět.