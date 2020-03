Zatímco ještě dopoledne mohly děti do teplického Aquacentra, odpoledne už bylo všechno jinak. „S ohledem na vývoj aktuální situace a po dohodě s městem jsme bazény do odvolání uzavřeli,“ konstatoval ředitel sportovního areálu Michael Paraska.

Padl tak původní plán, že Aquacentrum bude fungovat v omezeném režimu pouze pro 100 lidí, což je limit nařízený Bezpečnostní radou státu. „Musíme odečíst ještě personál, který provoz zajišťuje, takže by v bazénech moc lidí být ani nemohlo. Reagovali jsme podobně jako jiná obdobná zařízení v kraji,“ dodal Paraska.

Smůlu mají děti i na jiných místech ve městě. Už v úterý, hned po nařízení rady státu, zrušil provozovatel zimního stadionu v Teplicích veřejné bruslení pro další dny.

Bez filmů a divadla

Nehraje ani kino Květen. „I když do sálu chodí na filmy v průměru 30 lidí, rozhodli jsme se činnost kina přerušit. Ohlásili jsme také zrušení divadelních představení a plesů. Reagovat budeme průběžně na aktuální situaci. Funguje pokladna,“ zmínil ředitel DK Teplice Přemysl Šoba. Multikino v Galerii promítá v omezeném režimu.

Tepličané jsou ze situace rozpačití. „Chápu preventivní opatření, ale co mají ty děti dělat? Doma přeci nemohou být zavřené celou dobu. Nemocní nejsou, rodiče také ne. Známá musela zůstat doma se synem, přitom to je zdravotní sestra, která by mohla být užitečná spíše v práci,“ reagovala jedna z maminek školáků.

Smůlu mají také ti, kteří se těšili na obecní bál do Proboštova. Vedení obce ho s ohledem na vyhlášená preventivní opatření odvolalo. Zakoupení lístky ale vzteky netrhejte. Obecní bál bude v jiném termínu. „Náhradní datum stanovíme po odvolání mimořádného opatření a po dohodě s účinkujícími, kteří s posunem termínu souhlasí. Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud bude někdo chtít vstupné vrátit, je to možné na podatelně obecního úřadu oproti navrácení zakoupených vstupenek,“ informoval místostarosta Roman Nešetřil.

Provoz omezují i obecní úřady

Razantní krok zvolil starosta v Košťanech. Až do odvolání pro veřejnost uzavřel městský úřad. Vymezené jsou pouze některé hodiny pro pokladnu. „Žádám všechny občany, kteří nemusí řešit urgentní případy, ať to odloží na pozdější dobu,“ uvedl Tomáš Sváda na webových stránkách obce. „Pokud mají být opatření účinná, tak musejí být v co největším rozsahu. A především v počátku. Kromě škol, kde to je celoplošně, jsou mimo provoz také naše školky,“ řekl Deníku.

Návaly lidí nechtějí ani na radnici v Bílině. Ve středu odpoledne vedení města vzkázalo, aby veřejnost omezila návštěvy úřadu. K podobné výzvě se chystají i další obecní úřady v regionu.

Kde se ale veřejnost hodně střídá, jsou obchodní centra. Dopoledne v nich bylo i dost mládeže, která by jinak byla ve škole. I v těchto velkých zařízeních už jejich provozovatelé zavedli preventivní opatření. „Nad rámec běžných hygienických opatření jsme plošně vydezinfikovali toalety. Mimořádná hygienická opatření se dotkala i jídelní zóny, kdy byly ošetřeny stoly, židle, lavice, podlahy, přepážky a zařizovací předměty. Na pasáži centra byla aplikována dezinfekce na všech částech, kterých se dotýkají zákazníci, jako jsou madla, kliky, taburety či například tlačítka ve výtazích. Pro zákazníky byly na toaletách, přebalovacích pultech, jídelní zóně a infocentru instalovány dezinfekční prostředky,“ sdělila Michaela Vinterová z Galerie Teplice.

Omezení v Bílině

Město Bílina ve čtvrtek 12. března přijalo další mimořádná bezpečnostní opatření k ochraně občanů Bíliny před šířením koronaviru. Krizová pracovní skupina města rozhodla o zrušení všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městskými organizacemi bez ohledu na počet účastníků s tím, že všechny naplánované aktivity, bude-li to možné, se uskuteční v náhradním termínu.

Uzavřeno bude digitální kino, zrušeny budou všechny akce připravované městskou knihovnou, včetně přednášky plánované na dnešní den. Ruší se taneční kurz latinských tanců pro ženy v Kulturním domě Fontána. Dočasně se uzavírají všechna sportovní zařízení provozovaná Městskými technickými službami Bílina, tedy plavecká hala, zimní stadion, zelená hala a tenisové kurty.

Od pondělí 16.03.2020 budou pro veřejnost uzavřeny obě provozovny infocentra, Kulturní centrum Bílina a všechny pobočky městské knihovny. V této souvislosti si dovolujeme požádat o využití možnosti vypůjčování e-knih, návod k vypůjčování elektronických knih naleznete zde: https://www.knihovnabilina.cz/cs/e-knihy/

Vedení města si zároveň dovoluje apelovat na organizátory ostatních kulturních a společenských akcí, vedoucí spolků, sdružení a organizací, aby zvážili bezpečnostní rizika, nepodceňovali současný stav a přizpůsobili aktuální situaci svou činnost.