Jak je uvedeno v usnesení z jednání radních, dopravní hřiště v Bílině bude v letošním roce zdarma přístupné do konce října, a to 2x v týdnu. Městské technické služby Bílina mají na svých stránkách uvedeno, že na hřiště je možné se dostavit v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin. V případě nepříznivého počasí je hřiště mimo provoz.