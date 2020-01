Ožehavým tématem je budoucí financování dětských skupin. Nové „jesle“ i pro „předškolkové“ děti začaly před šesti lety jako houby po dešti vznikat i v Ústeckém kraji. Dnes je jich tu 54 až pro 715 dětí. Mnohé však s obavami vyhlížejí změny financovaní.

Dětské skupiny ulevily především maminkám, které se chtěly po mateřské a rodičovské dovolené vrátit do pracovního procesu dřív, než bylo v předchozích letech zvykem. Že to mělo efekt, potvrzují četné pozitivní zkušenosti maminek. „Syna jsem do skupiny dávala od jeho dvou let třikrát týdně. Díky tomu jsem mohla vzít práci na částečný úvazek,“ řekla například Jana z Ústí s tím, že pobyt v dětské skupině, který ji příliš nestál, měl na její dítě i další pozitivní vliv. „Některé děti ze začátku ve školce plakaly, pro Honzu byl kolektiv už běžná věc,“ vysvětlila Jana.

Mladá žena z krajské metropole měla štěstí na „zlatou éru“ dětských skupin. Dalším zájemkyním se ale možná blýská na horší časy. Dětské skupiny dosud štědře dotovala Evropská unie. Teď se na to musí intenzivně chystat stát. Zřizovatelé dětských skupin ale kritizují předběžné úvahy o konkrétní podobě tohoto financování, jaké zní z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Vedle stagnace při případném vzniku nových dětských skupin hrozí rodičům, že budou za umístění svého dítěte do těch stávajících muset platit podstatně víc, než kolik to bylo dosud.

Na roky 2014-22 šlo na skupiny z Operačního programu Zaměstnanost 7,8 miliardy. „Ke konci roku 2019 byly uzavřeny právní akty na celkovou částku necelých 5 miliard korun,“ vyčíslila Kateřina Brodská z MPSV a dodala, že stále běží uzavírání právních aktů pro poslední výzvu nových dětských skupin. „Očekáváme, že bude rozdělena celá plánovaná alokace. V roce 2020 očekáváme proplacení asi 1,7 miliardy,“ dodala Brodská. Jednotlivá dotace na dítě přitom činí 9 925 korun na místo a měsíc za předpokladu, že má skupina plnou obsazenost.

Obavy z nového financování

Financování dětských skupin má plynule pokračovat i po ukončení projektů podpořených z Evropského sociálního fondu. K tomu se schyluje na přelomu let 2021 a 2022 a v první polovině roku 2022. Návrh novely, který šel do připomínkového mezirezortního řízení, ale už stačil vzbudit nevoli zřizovatelů dětských skupin. „Bohužel to, co navrhuje ministryně Jana Maláčová, není slučitelné se zachováním provozu, kapacity a kvality dětské skupiny,“ potvrdily Denisa Budínská a Jitka Tirpáková z Mateřského centra a dětských skupin Sluníčka, jež provozují dětské skupiny v Litoměřicích, Teplicích, Ústí nad Labem a Chlumci.

Podle Hospodářských novin Maláčová počítá s měsíční dotací od státu ve výši pět tisíc korun na dítě. Provozovatelé dětských skupin by tedy dostali oproti stávajícímu stavu jen půlku. Příspěvek od rodičů chce přitom ministryně zastropovat na třetině minimální mzdy. Což je nyní také kolem pěti tisíc. Tak by dětské skupiny tratily, protože k částce kolem deseti tisíc nyní dostávají ještě příspěvek od rodičů, který může dosáhnout až několika tisíc. Dofinancování by podle údajů rezortu mohla zajistit částečně pokračující podpora EU, částečně podpora obcí. „Pole informací našich členů však obce nejsou ochotny finančně podporovat dětské skupiny provozované neziskovými organizacemi,“ upozornila Deník Štěpánka Mašlárová z Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí s tím, že takových je ale teď zhruba 60 procent.

Podle MPSV by do roku 2021 mělo vzniknout dalších 250 dětských skupin s kapacitou 3 000 míst. Podobný optimismus ale nesdílí jejich současní provozovatelé. „Vzhledem k tomu, že stále není jasné, v jaké výši a za jakých podmínek budou dětské skupiny finance v budoucnu získávat, vládne spíše nejistota,“ potvrdila Mašlárová.

V asociaci nevědí o nikom, kdo by se chystal zakládat nebo rozšiřovat dětskou skupinu. V tuto chvíli neuvažují o vybudování další skupiny v kraji ani Sluníčka. „Vede nás k tomu i to, že dnešní kapacita je akorát pokrytá zájmem rodičů. Před čtyřmi lety, kdy vznikaly první, jsme vedli pořadník na přihlášené děti. Dnes je poptávka srovnatelná s nabídkou,“ konstatovaly Budínská s Tirpákovou.