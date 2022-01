„Atmosféra na diskotékách v devadesátých letech byla skvělá. Lidé se uměli bavit, dneska to je hodně o alkoholu a hraje se celou noc. Za nás se ještě dělaly přestávky,“ shodují se Robert Gajderovič a František Renner z Teplic. Právě tato dvě jména se často objevovala na plakátech s programem zábavních podniků na Teplicku. Společně s dalšími schovanými pod různými přezdívkami jako například DJ Holiday nebo DJ Luky.

Před třiceti lety neměli ještě lidé v takové míře mobily. Písničky tak mohli slyšet v rádiu nebo si na ně jít zatancovat do nočních podniků. V Teplicích třeba do Aury nebo Veroniky. K vyhlášeným dlouhou dobu patřil také Palm Beach. Diskotéka fungovala uprostřed největšího sídliště ve městě, v prostorách bývalého kina Doubravka na Šanově II. Palm Beach byl v té době jediný dvoupatrový.

Sehnat novinky byl problém, jezdili jsme každý týden do Drážďan, vzpomíná DJ

„Pamatuji si, že když se tam konala diskotéka s firmou Coca Cola, tak se tam nedalo ani hnout. Novinkou tam byly takové ty postmixy, ze kterých tekla černá limonáda proudem. Každý tam chodil s červeným kelímkem. Byly soutěže o ceny, kde hlavní výhrou mělo být kolo,“ vzpomíná Mirek Kvašák. Tehdy ještě jako učeň chodil na Palm Beach „lovit“ holky prakticky každý víkend.

K vyhlášeným patřila také Veronika, která fungovala v podzemním krytu pod učilištěm v ulici Fráni Šrámka. Byla to domovská diskotéka pro teplického diskžokeje Roberta Gajderoviče. Majitelem klubu byl jeden čas Petr Jasanský, pozdější spoluzakladatel realitní společnosti Prolux. Už v té době ale zajížděl za svými novými aktivitami do Ameriky. V Nákladní ulici zase fungoval Aura klub. V objektu, který předtím sloužil jako sklad zeleniny. V Auře zase léta působil za mixážním pultem František Renner. „Dobrá doba to byla. Na víkendy, kdy se hrálo, jsem se vždy těšil,“ vzpomíná.

Mordparta z Prahy by se zapotila. Devadesátky byly drsné i na severu

Sehnat hned po převratu v roce 1989 zahraniční hity, které zrovna „letěly“, nebylo snadné. „Jezdilo se to kupovat do Německa. Nebylo to nic levného. A to na disku bývala jedna písnička v několika verzích, pro rádio a pro diskotéky, nic víc,“ vytahuje v rozhovoru pro Deník z paměti Gajderovič.

Diskotéky v „devadesátkách“ měly svoji atmosféru. Ta podle těch, kteří v té době do podniků chodili a dnes občas zavítají do současných diskoték, byla s aktuální dobou nesrovnatelná. „Pro mě to mělo své kouzlo. Dneska mi to přijde takové uspěchané. Podle mě už tolik lidé spolu v tom klubu nemluví. Dříve jsme tam s kamarádkami probraly vše. Dneska si možná není ani o čem povídat, když už to všechno je na Facebooku,“ vzpomíná na dřívější dobu Petra Jarošíková.