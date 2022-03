„Naložila mě sanitka. Po osmi kilometrech ale havarovala. Protože dál jet nemohla, přijel pro mě kamarád, který mě do Prahy dovezl. Tam jsem se ještě trochu ztratil v areálu nemocnice, ale nakonec jsem cestu na operační sál našel,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Tukinski. Potíže ho provázely i po operaci. „Transplantovaná ledvina se neprokrvovala, takže jsem musel znovu na sál,“ pokračuje v příběhu pacient. V Praze nakonec strávil dva měsíce. Prodělal řadu ledvinových biopsií, přidaly se i komplikace se slinivkou. Teď mu ale už ledvina funguje, jak má.

Není sám. Rok a půl žije s transplantovanou ledvinou Petr Krycner z Teplic. I pro něj byla výměna orgánu východiskem z nelehké situace. „Třikrát týdně jsem musel kvůli zdravotním problémům docházet na dialýzu. A už mě to nebavilo. Proto jsem se přihlásil do transplantačního programu a vyšlo mi to. Se mnou u operačního sálu čekali další dva náhradníci. Nakonec já měl to štěstí a novou ledvinu dostal. Dnes mohu žít nový život,“ říká sympatický pán.

Kvůli covidu přišel Tepličan o nohu. Kolegové z práce mu ze sbírky upravili byt

B. Braun Avitum v Teplicích má v současnosti 70 pacientů na klasické přístrojové dialýze přímo ve středisku, jeden pacient je léčen domácí přístrojovou hemodialýzou a jedna pacientka se léčí doma břišní dialýzou. Transplantace je pak další fází léčby. „Naším úkolem je pacienta na transplantaci připravit. Za tímto úspěchem je velké množství práce lékařů a sester jak na dialyzačním středisku B. Braun v Teplicích, tak v IKEMu. Musím poděkovat obětavosti našeho personálu, že to ani v opravdu nelehké covidové době nevzdal,“ komentuje rekordní transplantační aktivitu primář Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích František Švára.

Na prevenci a osvětu, aby ledviny jako důležitý životní orgán člověku neselhaly a fungovaly, jak mají, cílí Světový den ledvin. Lidé na celém světě si ho připomínají už od roku 2006 každoročně vždy druhý čtvrtek v březnu. Ten letošní tedy připadá na 10. března. Ovšem stejně jako v covidových letech 2020 a 2021 se ani letos dveře ambulancí pro vyšetření zdarma neotevřou.

„Apel na prevenci jsme přesunuli především do on-line světa. Ve čtvrtek 10. března od 13 hodin budeme živě vysílat pořad, který bude věnován právě prevenci ledvin, ale také třeba úloze médií v době pandemie. Pořadem bude provázet herec Karel Zima, který svému kamarádovi daroval ledvinu. Velké téma budou tedy i transplantace a možnosti dárcovství,“ informoval ředitel dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.