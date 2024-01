Tři přihlášky na střední školy místo dvou. Nejen to přinese školákům změna pravidel přijímacího řízení, která reaguje na loňské komplikace při zvýšeném počtu žadatelů o studium. Sněmovna změny schválila v říjnu, platit budou od letoška. Díky digitalizaci se má celý přijímací proces zjednodušit.

Asi nejvýraznější změnou je to, že zatímco dosud bylo možné do prvního kola přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky, nově to budou přihlášky tři, v případě škol s talentovými zkouškami až pět. Uchazeči budou navíc v přihláškách označovat školu, kterou preferují nejvíc. Po vyhodnocení výsledků je pak informační systém přiřadí do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati.

Úspěšní žadatelé mají být díky digitalizaci přijímacího řízení umístěni do škol s ohledem na jejich kapacity a své preference a výsledky. „Chystané změny by měly celý proces přijetí na střední školu urychlit. A to zejména díky tomu, že odpadnou zápisové lístky a část úspěšných uchazečů nebude blokovat dvě místa v obou školách. Každý uchazeč bude přijat pouze na tu, ve které uspěje a bude v přihlášce uvedena na prioritnějším místě,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Tereza Fojtová.

Přihlášky bude možné podávat elektronicky i v papírové podobě, střední školy nebudou muset zohledňovat výsledky předchozího vzdělávání, výsledky přijímacího řízení zveřejní v informačním systému v den určený vyhláškou ministerstva školství, uvedl pro ČTK za předkladatele Jan Berki (SLK).

„Velkou změnou v rámci digitalizace bude to, že vyhodnocení prvního kola přijímacího řízení proběhne jak za řádné termíny, tak i za ty náhradní. Nebudou tedy dvě výsledkové listiny - jedna po řádném termínu s ponechanými volnými místy pro omluvené uchazeče a druhá, tedy finální, po náhradním termínu,“ řekla Deníku Fojtová, podle níž systém rozřadí všechny uchazeče najednou. Proces zabere více času. „Bude ale v jeden moment jasné, kdo byl do jaké školy přijat,“ poznamenala Fojtová.

Nová pravidla se mají podle novely týkat prvních dvou kol přijímacího řízení. Třetí a další kola budou již v gesci jednotlivých středních škol obdobně, jako je tomu doposud. Změna počítala i s úpravou pravidel pro přijímací řízení na konzervatoře a školy s talentovou zkouškou, kam se uchazeči museli přihlásit už do konce listopadu 2023.

Přijímací řízení se rovněž nebudou konat dva dny po sobě, což usnadní možnost přesunu na přijímací zkoušky na školy v různých místech země.

Systém digitálního přijímacího řízení na střední školy se bude postupně spouštět od poloviny ledna. Připravuje jej Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). „Systém by měl být od poloviny ledna v jednotlivých modulech postupně zprovozňován tak, aby si ho mohly i školy včas vyzkoušet. Současně pracujeme na obsahu mediální kampaně, která by měla nový model vysvětlovat jak rodičům a dětem, tak školám," uvedl pro ČTK ministr MŠMT Mikuláš Bek (STAN).

