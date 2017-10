Diplomacie i cit pro řešení problémů. Ženy míří do vysoké politiky

Ústecký kraj - Ženy na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny tvoří v Ústeckém kraji celkem 29 %, průměr České republiky je 28 %.

Navenek jsou milé a přívětivé, v každé z nich se ovšem skrývá nelítostná bojovnice. Téměř třetinu jmen na kandidátkách v Ústeckém kraji tvoří ženy. Z favorizovaných stran mají ženu jako své želízko v ohni na prvním místě SPD a KSČM.

VÍCE PODNĚTŮ Z PRAXE

Lídryně KSČM a současná poslankyně za Ústecký kraj Hana Aulická Jírovcová je v komunální politice od roku 2002. „Nejsem pro genderové kvóty, ale musím říci, že jako ženy máme lepší cit pro řešení problémů a přinášíme i více podnětů z praxe. U mužů se občas projevuje ješitnost, což my jako ženy vůbec nemáme. Dokážeme se tedy snadněji domluvit,“ míní Aulická.

Její o 14 let mladší kolegyně Tereza Hyťhová hájí barvy kandidátky SPD Tomia Okamury. „My v SPD jsme pro rovnoprávnost žen a mužů, nejen v politice, ale obecně všude. Muž stejně jako žena musí mít právo rozhodovat o důležitých věcech. Jsou však témata, na která ženy přihlížejí jinak, a proto považuji za opravdu smutné, že jsou země, kde ženy téměř žádná práva nemají,“ říká Hyťhová.

V kraji kandidují celkem desítky žen. Nejvíce zástupců něžného pohlaví má kandidátka KDU-ČSL, celkem 12. ODS postavila na kandidátku 8 žen, KSČM 9, Česká pirátská strana 6, TOP 09 rovněž 6 žen, ANO 7, stejně jako Realisté. SPD Tomia Okamury vsadilo v kraji celkem na 8 žen, ČSSD 10 a STAN 5.

Dvojkou strany Starostové a Nezávislí (STAN) je starostka Trmic Jana Oubrechtová. „Mojí preferencí je systém sociálních dávek, který je hodně velkoryse nastavený. V Trmicích to vídám dennodenně. Bude se to muset řešit postupnými kroky. Už je to v takovém rozsahu, že by to mohlo celé zkolabovat,“ uvádí Oubrechtová.

Postavení ženy vnímá rovnocenně. „Když má podnět kohokoli z nás hlavu a patu, tak je přijímám úplně stejně, ať už je od ženy či od muže,“ tvrdí Oubrechtová.

JINÝ ZPŮSOB JEDNÁNÍ

Ženskost hodlá využít i starostka Obrnic Drahomíra Miklošová z ODS. Do politiky by jako žena chtěla přinést jiný způsob jednání.

„Ženy mají dar dávat lidi více dohromady a získat spojence na řešení problémů právě svou ženskostí,“ míní Miklošová. Podobně jako Oubrechtová je proti plošnému vyplácení dávek. „Nazývám to systémem socialistických dávek. Solidarita ano, ale nesmí být zneužívaná,“ podotýká Miklošová.

Na bronzovém místě za ČSSD kandiduje předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

„Kdyby o zákonu rozhodovala pouze jedna skupina, pohled by byl zkreslený. Jako ženy máme s některými tématy navíc daleko osobnější zkušenosti než třeba muži, například s rodinnou politikou či systémem dávek,“ myslí si Nekolová. Vlastnosti něžného pohlaví jsou podle ní v politice potřebné.

„Ženy mají vyšší míru taktiky, diplomacie a schopnosti vyjednávat. Když se tohle všechno zkombinuje s mužskou bojovností a jejich rozhodností, může to být velice přínosné,“ dodává Nekolová.

Do Poslanecké sněmovny možná zamíří taktéž asistentka náměstka ústecké primátorky Eva Fialová. Ta kandiduje na čtvrtém místě za hnutí ANO.

„Pokud je člověk v dané problematice odborníkem, nevidím rozdíl mezi mužem a ženou,“ zastává názor Fialová, která by se ráda zaměřila na změny v české legislativě. Ta je dle jejích slov odtržená od praxe.

„Jedním z příkladů jsou skládky na soukromých pozemcích. Obecně mi chybí také zpětná vazba od poslanců. Málo z nich chodí do měst se ptát, co zdejší lidi trápí. Proto bych chtěla být často v kraji a zpětnou vazbu od lidí do Sněmovny přenést,“ doplňuje Fialová.