Ani dva měsíce od znovuotevření nechodí do kin v Ústeckém kraji tolik návštěvníků, jako před úderem koronaviru. Proč? Obavy z nákazy, lidé si také odvykli do kin chodit, otravuje je testování, respirátor nebo další omezení, shodují se provozovatelé biografů. Diváci se podle nich do sálů vrací, ale velmi pozvolna. Nárůstu návštěvnosti nyní výrazně pomáhá bohatá nabídka novinek, které se po pauze nashromáždily, táhnou hlavně nové české hity.

Koupit lístek, pití, nachos. U vchodu do Premiere Cinemas v teplickém obchodním centru Galerie ukazuji doklad o očkování. Mladík u vchodu na něj letmo pohlédne. Můžu jít dál. Úplně každý se tu ale certifikáty a dalšími doklady o testování nebo prodělání nemoci „nechlubí“. Kontrolují je tu spíš namátkově. S respirátorem na obličeji zamířím do sálu číslo 1 a usazuji se na své místo. Film na který jsem přišel, česká novinka Gump – Pes, který naučil lidi žít, láká. Společně se mnou je v kině asi čtyřicítka dalších diváků, což je v době pocovidové velmi slušné číslo.

„Filmy jsou, nabídka je výborná, ale lidé zatím tolik nechodí. Na číslech z doby před covidem ještě ani zdaleka nejsme. Někdo se bojí nákazy, některým lidem se nelíbí povinnost mít respirátor. Řadě návštěvníků pak vadí povinnost prokázat se testem, dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci. Jít do kina, to je spontánní rozhodnutí a jen kvůli kinu se lidé prostě nechtějí testovat,“ řekl šéf děčínského kina a zároveň předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.

Než začne film, má respirátor v sále na Gumpovi tak polovina lidí. Sundat si ho mohou podle nařízení pouze pokud jedí nebo pijí. Když se začne promítat a zhasne se, sundají si ho další. Část diváků ho má ale opravdu celý film, další střídavě, pokud zrovna konzumují, sundavají si ho. V kině jsou ale i diváci, kteří si ochranu dýchacích cest sundali hned po příchodu a nandavají si ji až po závěrečných titulcích.

Právě na světové novinky a nové české hity nyní provozovatelé kin spoléhají. Chyby režiséra Prušinovského, Matky, právě Gump nebo Prvok, Šampon, Tečka a Karel od Patrika Hartla nyní vtrhly do kin a diváky lákají, na české snímky jich chodí nejvíce. Další se do biografů chystají. Třeba Deníček moderního fotra nebo Zátopek. „České filmy hodně táhnou. Hlavně díky nim se návštěvnost zlepšuje. Ještě se to sice nevrátilo do stavu jako před covidem, ale lepší se to. Hodně lidí odrazují omezení. V porovnání s dobou před covidem chodí aktuálně tak polovina diváků,“ ví Michal Špadrna, vedoucí kina Máj v Litoměřicích.

Podle provozovatelů kin chodí nyní hlavně spíše mladí diváci, ti starší se prý často stále bojí nákazy koronavirem. „Matky byly hodně úspěšné, lidi na české filmy hodně míří. Teď bude několik dalších dobrých novinek. Snad to pomůže. Teď máme tak třetinu diváků z toho, co bylo dříve před koronavirem. Ale jsme spokojení, báli jsme se, že to bude ještě horší. Jsme rádi, že vůbec někdo chodí, že i přes ty všechny zákazy a omezení to lidé nevzdali a zase začínají chodit do kin. Návštěvnost stoupá, ale pomalu,“ přidal se Petr Král z mosteckého kina Kosmos. Podle něj jsou za nižší návštěvností hlavně omezení, lidé nechtějí předkládat „nějaké papíry“.

V Teplicích jsou spokojení, diváků tam chodí více. „U nás je návštěvnost poměrně dobrá. Cítíme, že diváci v Teplicích na kino nezanevřeli. Ještě určitě nejsme na předcovidových číslech, ale postupně to stoupá, lidé se vrací. Hodně je to díky tomu, že jsou teď skvělé filmy a hodně premiér,“ uvedl vedoucí teplického multikina Marek Reichel.

Také v Lounech táhnou české hity. „Návštěvnost ještě určitě není taková, jako dříve, ale pomalu se to zvyšuje. Je to lepší a lepší a věříme, že se to postupně vrátí. Ale bude to ještě asi nějaký čas trvat. Hodně teď lákají Gump, Matky, na české filmy chodí lidé dost,“ potvrdil šéf lounského kina Svět Luboš Maršal.

Návštěvnost během prázdnin zlepšují také letní kina. Například v Děčíně promítají na zámku. „Ven se lidé tolik nebojí. Ale i v letních kinech je zatím nižší návštěvnost než dříve, chodí teď tak kolem 50 až 100 lidí na představení. Bývalo to mnohem více,“ dodal Martin Pošta.