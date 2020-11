Petr Stolař a jeho Divadlo V Pytli zažívá nejkrušnější sezónu za téměř dvě desítky let fungování. Teplický soubor je dlouhodobě součástí programu řady městských adventních akcí, v našem kraji od Hrobu až po Chomutov. Letošní rok umění pohřbívá, Stolař ale nesložil hlavu do dlaní. Adventní čas zpříjemní jeho divadlo lidem i přes zákazy a nařízení několika způsoby.

„Máme tři cesty jak působit. Buď pojedeme my k lidem, nebo lidé přijdou za námi, nebo se setkáme na dálku,“ přibližuje principál. V pátek poprvé divadlo vyjelo na Andělskou jízdu městem Hrob. Lidé mohli z dálky sledovat průvod a na stanovištích směnili doma vyrobené ozdoby na velký vánoční strom za odměnu od andělů na chůdách, koloběžkách a povozech. „Už jsme si v květnu vyzkoušeli májové jízdy a sešlo se to s velkým ohlasem,“ vysvětluje Stolař. Lidem se líbily i strašidelné halloweenské jízdy. „Je skvělé, že divadelníci na lidi nezapomínají. Moc se nám to líbilo," pochvaluje si na sociálních sítích Marie Juřičková.

Divadlo teď městům nabízí, že by vytvořilo na určitém prostoru další akci, Adventní putování. „Rozesejeme sedm adventních stanovišť s betlémskými postavami. Rodiny je budou obcházet a nakonec dojdou až do Betléma, kde se stanou součástí příběhu,“ líčí principál. „Pokud bude možné, aby herci vystupovali, budou tam čekat živí lidé. Pokud ne, mohou si lidé obléct kostým a vytvořit betlémské postavy přímo,“ doplňuje.

Třetí způsob, jak neochudit milovníky kultury o vánoční program, jsou online představení. Ať už ze záznamu, nebo vysílaná naživo a přenášená skrze web.

Zdroj: archiv Divadla V Pytli

Akce jsou podle Stolaře kompromisem k vládním opatřením. „Pořád slýcháme, že se žádné akce konat nemohou. Já si to nemyslím a razím heslo Řekněte mi, co přesně nesmím a podle toho já se zařídím. Lidé kulturu potřebují, což si myslím, že už začalo docházet i politikům, kteří jí řadí v žebříčku důležitosti až úplně dospod,“ myslí si divadelník. „Stačí, aby města nebo obce projevila zájem, já jsem schopný dát vystoupení dohromady za dvě hodiny,“ říká.

Petr Stolař přiznává, že letošní sezóna je ekonomická katastrofa, ztráty divadla se šplhají přes milion korun. Přesto by se svého povolání nevzdal. „Já už jsem za svůj život byl všechno, od bezdomovce po ředitele. A i jako noční hlídač jsem ve dvaceti vydělával víc než teď. Ale ani vteřinu mě nenapadlo přestat dělat to, co mám rád,“ přiznává. „I když teď tedy i pomáhám v jedné truhlárně kamarádovi, kde se lisují piliny. Mají před zimou hodně práce a já jim pomáhám s rozvozem a prodejem. Dělám si legraci z toho, že jsem roky vozil baletky a teď vozím peletky,“ usmívá se divadelník.

Divadlo drží nad vodou nepřestávající chuť prát se s osudem a také podpora lidí, kteří divadlu buď fandí, nebo dokážou docenit práci druhých. „V dubnu jsme šili zadarmo roušky. Nechtěl jsem nic prodávat, říkat si za ně něco. Založili jsme transparentní účet a dali lidem na výběr. Buď budou roušky zadarmo, nebo nám můžete přispět dle svého uvážení,“ pokračuje. Na účtu se sešlo více než šedesát tisíc korun, což pomohlo částečně vykrýt náklady na provoz divadla i přes totální výpadek příjmů. „Velmi mě překvapil člověk, který nám věnoval deset tisíc korun. Volal jsem mu, proč to dělá. Odpověděl, že jemu se daří dobře, prodává věci přes internet. A chtěl nás podpořit. Z toho jsme si málem sedli na zadek,“ dodává Stolař.

Některá města nabídnou adventní představení skrze internet. Třeba Litvínov. „Abychom neporušili dlouhodobou tradici, zvolili jsme pro naše občany program, který nepodporuje shromažďování. Jako náhradu jsme finančně podpořili dálkový přístup k představením Docela velkého divadla Litvínov. Můžete se těšit 4. prosince od 17 hodin," říká starostka města Kamila Bláhová. Představení bude k dispozici skrze facebookové stránky města.

On-line adventní kalendář otevře okénka i na webových stránkách Bíliny. Od prosince tam najdete představení výše zmíněného Divadla V Pytli a vánoční zdravice různých osob.