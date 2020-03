Řidiči ve vozidlech teplické MHD, kteří musejí zůstat v práci, aby ve vyhlášeném stavu nouze zajišťovali dopravu osob po městě, budou pod větší ochranou kvůli hrozícímu nakažení koronavirem. Cestujícím se totiž budou od úterý 17. března v žluto-modrých trolejbusech a autobusech otevírat pouze prostřední a zadní dveře. Přední zůstanou zavřené, páskou budou oddělené i první sedačky za řidičem. MHD bude zdarma.

O nových mimořádných opatřeních informovala v pondělí společnost Arriva na svých webových stránkách. „Žádáme cestující, aby pro výstup a nástup využívali ostatní dveře,“ napsali zástupci dopravce.

V souvislosti s touto novinkou upozorňují také na fakt, že cestování MHD bude bezplatné. „Na základě rozhodnutí objednatele dopravy je dočasně pozastaveno tarifní odbavování a cestující budou přepravováni zdarma,“ informovala Arriva.

Zástupci města se po zavedení těchto opatření obrací na cestující, aby nové nařízení respektovali. „Dodržujte toto opatření a nevstupujte do ohraničeného prostoru ve vozidlech. Při cestování vozidly MHD Teplice dodržujte hygienické návyky, a pokud je to možné, tak se vyhýbejte bližšímu kontaktu s ostatními cestujícími,“ vybídl Jakub Číže, který má za město Teplice provoz MHD na starosti.

Jízdní řády jednotlivých linek zůstávají v platnosti beze změny. Vyjma dvou čísel. „Nostalgická trolejbusová linka č. 111 a bezplatná linka č. 112 pro zákazníky OC Olympia je do odvolání mimo provoz,“ upozornil pracovník z odboru dopravy.

Větší ochranu řidičů požadoval předseda odborů teplického dopravního podniku Josef Linhart. „Už o víkendu jsem se v tomto duchu obrátil přímo na pana primátora. Po projednání mých požadavků v krizovém štábu města jsem dostal kladnou odpověď,“ uvedl.

„Bylo to nutné. Pokud chtějí, abychom jezdili, musíme být také v určitém bezpečí,“ kvitoval rozhodnutí o ochraně řidičů.

Cestující bezplatnou přepravu vítají, i když právě trolejbus řada z nich vidí jako rizikové místo. „Každý tam prská, smrká, kašle. Když můžu, tak chodím teď pěšky. Ale starší člověk si to dovolit nemůže. Zrovna oni musí jezdit k lékaři. Pokud to bude zadarmo, dá se očekávat další zvýšený zájem o cestování,“ myslí si Růžena Svobodová z Tepli .

V Teplicích i dalších městech a obcích okresu už platí v rámci státem vyhlášeného nouzového stavu řada lokálních opatření. S tím souvisí také aktuální sdělení vlády ohledně odložení senátních voleb. Ty se měly konat 27. a 28. března.

„Z důvodu omezení volného pohybu se odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32,“ informovala v balíčku nových opatření v neděli v noci vláda.

„Pokládám to za rozumné rozhodnutí, které ve vyostřující se situaci muselo padnout,“ komentoval situaci jeden z kandidátů na senátora Zdeněk Bergman. O odsunutí voleb mimo současné „kritické“ období usilovala už v minulém týdnu Jana Syslová, která je dalším adeptem na nového senátora za okres Teplice. „Je absolutně nepřijatelné riskovat kvůli konání voleb zdraví a životy nejen voličů, ale také volebních komisařů a úředníků,“ argumentovala. Nový termín voleb stanoví prezident až po skončení nouzového stavu státu, kdy by se život měl vrátit do normálu.