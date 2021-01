130 milionů korun chce investovat v letošním roce město Teplice do modernizace stávajících zařízení pro zajištění provozu MHD a také rozšíření možností pro trolejbusy. Nové troleje instaluje město především okolo Luny, kam mohou zatím jezdit pouze autobusy. Plán na rozšíření trolejbusových linek souvisí s vizí města na bezemisní MHD.

„Zmodernizovat potřebuje myčka trolejbusů, nové technologie vyžaduje měnírna v Trnovanech. Přibližně 80 milionů dáme do rozšíření trolejového vedení,“ upřesnila k plánovaným akcím pro letošní rok vedoucí odboru dopravy Ivana Müllerová.

Město mělo část z tohoto plánu udělat už vloni. Ale zasáhla koronakrize, takže se akce přesunuly do letoška. Přitom třeba záměr na rozšíření trolejbusových tratí poslalo město už v roce 2019 do procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí v dotčených lokalitách (EIA) a nebyly k němu žádné připomínky. „Rozšíření tratí potřebujeme pro další fungování naší koncepce MHD. Městské autobusy postupně nahrazujeme trolejbusovým provozem, s důrazem na multifunkční využití nových vozidel,“ komentoval primátor Hynek Hanza. Ekologizace teplické MHD je podle něj v souladu se strategickým plánem města z roku 2017, kdy tehdejší zastupitelé rozhodli převést do roku 2023 celou MHD na elektrický provoz.

Na plánované rozšíření trolejbusů do dalších ulic lázeňského města mají Teplice v rozpočtu vyčleněno skoro 80 milionů korun. Jeden z nových úseků vznikne od Stanové ulice přes Jana Koziny až ke kruhovému objezdu na Přítkovské. Další pak naváže za touto ulicí a povede ulicemi Obránců míru, Maršovská, Jana Koziny a Bohosudovská, kde se napojí na stávající využívané tratě. „Po uvedené úpravě do této lokality už nebudou muset jezdit autobusy s naftovým pohonem,“ poznamenala Müllerová. Náročná bude zejména instalace nového trolejového vedení v ulicích na sídlišti Luna. Vztyčit se zde kvůli tomu musí 91 nových sloupů, na které bude ukotveno budoucí vedení pro trolejbusy.

V plánu města je také propojení trolejbusových tratí mezi ulicemi U Nových lázní a Jankovcova u plavecké haly v Šanově. Tento krok ale radnice chystá až spíše v roce 2022.

Teplice mají trolejbusovou síť od roku 1952. Po dokončení velkých sídlišť v 80. letech však nebyly některé části naplánovaných trolejbusových linek dokončeny. V 90. letech došlo k obnovení velkých investic do trolejového vedení, část města i přesto dál obsluhovaly autobusy s naftovými motory. S těmi chce ale radnice skoncovat a mít pouze ekologickou dopravu. Trolejbusy patří městu, které je pronajímá společnosti Arriva City. Ta má s městem podepsanou smlouvu na zajištění MHD až do konce roku 2023.