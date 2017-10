Do Sněmovny chce bohém v bílém klobouku a houf kormidelníků

Ústecký kraj - Bohém s bílým kloboukem, rastaman nebo prodejce semen léčivých bylin u Pirátů, případně vydavatel Teplického kurýru u Rozumných. I s takovými profesemi se můžete setkat na kandidátkách pro volby do Poslanecké sněmovny.

MUDr. Jan ŠevčíkFoto: Deník - Zdeněk Traxler

„Rozhodně si z voleb neděláme legraci. Kolega Michal Ketner testuje síťovou bezpečnost počítačů se souhlasem jejich majitelů a bílým kloboukem se odlišuje od těch, co to dělají nelegálně. Je to šifra pro věci znalé. Možná trochu kontraproduktivní, ale pro nás je počítačová bezpečnost priorita,“ vysvětlil krajský lídr Pirátů Mikuláš Peksa.

POVRLY JSOU PRO DOBROU VOLBU

Na kandidátkách ovšem lze vysledovat i další zajímavosti. Například, že strana Dobrá volba 2016 má největší podporu v Povrlech na Ústecku. Jak jinak si vysvětlit, že 11 z 26 kandidátů pochází z této obce?

Nejvíc lékařů kandiduje za Stranu zelených, celkem pět. Po čtyřech má ODA a KDU-ČSL. Tři kandidují za Realisty. SPD hostí na kandidátce tři kormidelníky.

Nejvíc dělníků, celkem šest, kandiduje ve straně DSSS, která má slovo „dělnická“ v názvu. Nejvíc nezaměstnaných najdeme u Sportovců, celkem tři. Jinde je ovšem nenajdeme, spíš naopak. Někteří kandidáti totiž uvádějí víc než jednu profesi.

NEJSTARŠÍMU KANDIDÁTOVI JE OSMDESÁT

Jak uvedl politolog Daniel Kroupa, za uváděním více profesí mohou stát průzkumy veřejného mínění. „Někteří kandidáti se takto nejspíš chtějí ozvláštnit populární profesí. Ti, co nemohou, se ozvláštňují lidovou tvořivostí,“ komentoval.

Některé partaje zjevně nenašly v kraji dost podporovatelů, proto sáhly k sousedům. Řád národa nominoval nejvíc lidí mimo Ústecký kraj, celkem devět. Na prvním místě mají podnikatele z Děčína, na druhém skladníka z Písku, na třetím podnikatele ze Slap.

Nejstarším kandidátem do Poslanecké sněmovny je 80letý lékař a zastupitel Teplic Jan Ševčík za KDU-ČSL. Nejmladších kandidátů ve věku 21 let bychom napříč politickým spektrem našli hned osm.

Nejstarším lídrem kandidátky je Miroslav Sládek z Brna za SPRRSČ. Má 66 let. Nejmladším lídrem je Tereza Hyťhová, 22letá studentka z Krupky kandidující za Okamurovu SPD.