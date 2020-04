„Neměl by nás označovat jako „Němečkovce“ a také tvrdit, že naším cílem je převod družstevních bytů do osobního vlastnictví. Nesmí ani označovat námi svolané volební shromáždění jako nějakou soukromou aktivitu, která má poškozovat družstvo,“ komentoval nařízení soudu Miroslav Němeček, který vystupuje za oponenty současného vedení družstva.

Na straně nespokojených družstevníků je přibližně polovina všech delegátů, kteří se už nějakou dobu snaží vyměnit představenstvo SBD Mír, v jehož čele je právě Andrášek. Dokonce kvůli tomu na 28. dubna svolali shromáždění delegátů, kde měly proběhnout nové volby. Představenstvo na to ale zareagovalo tím, že svolalo své vlastní volební shromáždění hned o den později, tedy na 29. dubna.

Do boje o moc v družstvu teď ale neplánovaně zasáhla pandemická opatření v souvislosti s koronavirem, takže ani k jednomu shromáždění v dubnu nedojde. Andrášek v dopise o zrušení svého shromáždění napsal delegátům, že schůze svolaná lidmi okolo pana Němečka je pouze soukromou aktivitou a zpochybnil její legitimitu. Právě to mu ale krajský soud teď zakázal a naopak dal oponentům za pravdu. Podle zákona totiž i dostatečný počet družstevníků může shromáždění řádně svolat. Němeček v této souvislosti vítá i nařízení soudu, že stávající předseda ani jeho kolegové v představenstvu nesmějí své oponenty nikterak slovně na veřejnosti napadat.

Andrášek Deníku řekl, že výrok soudu bude respektovat. „Spíše bych ale čekal, že oponenti předloží protiargumenty, které budou přesvědčivější než ty moje. To by ale vyžadovalo schopnosti a hlavně ty argumenty samotné,“ konstatoval. „Soud mi zakázal prezentovat názory, které jsou pravdivé. Ale ani když někomu zakážete říkat pravdu, nepřestává to pravda být,“ podotkl.

Jeho opozice se už dlouhodobě snaží proniknout do hospodaření družstva. Nelíbí se jim například jimi označené nevýhodné pronájmy družstevních ploch na reklamu nebo další aktivity. Němeček kromě toho poukazuje také na nevýhodně levné pronájmy nebytových prostor v centru Teplic anebo střech družstevních domů pro antény. Andrášek přitom celou dobu tvrdí opak.

Co bude teď dál? Kvůli COVID-19 zatím panuje patová situace. Zatímco Marek Andrášek shromáždění svolané představenstvem na 29. duben kvůli pandemickým opatřením zrušil, delegáti ze strany opozice to udělat nemůžou. Museli by se kvůli tomu sejít a odhlasovat to. I na takové situace ale myslí zákon. V podobných případech se schůze automaticky posouvá. Což zřejmě potrvá až do okamžiku, než se zmírní vládní opatření, aby se svolané shromáždění delegátů mohlo uskutečnit.