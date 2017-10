Do zámku v Duchcově se vrátí Casanova. Navštíví podsvětí

Duchcov - Kostýmové prohlídky proběhnou tuto sobotu poté, co se zešeří.

Petr Stolař coby Casanova provází po zámku v Duchcově.Foto: Deník - Petr Málek

Chcete se dostat do podsvětí? A rovnou s Casanovou? Máte jedinečnou možnost. Tuto sobotu proběhnou letos poslední kostýmové prohlídky expozic duchcovského zámku. Zájemce provede právě slavný italský svůdník.

Správa zámku akci připravila ve spolupráci s Divadlem V Pytli. Role Giacoma Casanovy se zhostí jeho umělecký šéf Petr Stolař.

„Návštěvníci s ním prožijí hrůzostrašné příběhy, o kterých by se jim jinak ani nezdálo. Vše je načasované tak, že oživené prohlídky se budou konat hned poté, co se setmí,“ informuje správa zámku.

A co na to samotný Giacomo? „Největším tajemstvím mého života je mé svědomí. Proč mě nehryzalo dříve? Proč bylo černé jen v mládí, aby se pak pod rouškou tajemna k stáru kochalo? Byl jsem původcem nebo obětí zvratů mého osudu? A je-li vášeň tak mocná, že my sami se stáváme bezmocnými… Je to hřích nebo jen slabost?“ říká Casanova v podání divadelníka Petra Stolaře.

Prohlídky začínají v 18:00, 18:15, 18:30, 18:45 a 19:00. Trvají cca 60 minut. Dospělí zaplatí 160 korun, zlevněné vstupné je 140 korun. Další informace o rezervacích naleznete na webu zámku.

Marián Hochel