/VIDEO/ Za stejné peníze jako letos budou moci lidé jezdit v příštím roce krajskými autobusy a vlaky. V době všeobecného zdražování zachová po letošním výrazném zvýšení cen Doprava Ústeckého kraje stejné ceny. Oproti tomu České dráhy na spojích, které nejsou zahrnuté do některého z integrovaných dopravních systémů, oznámily zdražení o téměř desetinu.

Krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč představuje novinky pro příští rok. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

O deset až 23 procent zdražilo jízdné v Dopravě Ústeckého kraje na začátku roku 2023, to se s příchodem roku 2024 opakovat nebude. „V roce 2023 jsme získali kompletní flotilu našich 203 autobusů. Tím pádem můžeme vrátit ty pronajaté. Díky tomu mírně ušetříme a nemusíme zdražovat,“ vysvětlil na úterní tiskové konferenci věnované dopravě krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč. Do jízdného pro cestující se nepromítne ani zvýšení daně z přidané hodnoty o dva procentní body z deseti na dvanáct procent, které začne platit od Nového roku.

Kolik přesně díky tomu hejtmanství při objednávání dopravy ušetří a jak se to projeví do ceny za kilometr ale neřekl. V rozpočtu na letošní rok se počítalo s pronájmem autobusů za přibližně 80 milionů korun. „Zatímco u smluvních dopravců se cena za kilometr vlivem inflace nebo růstem ceny práce zvyšuje, u Dopravní společnosti Ústeckého kraje se nám tuto cenu daří držet, v čemž spočívá ona úspora,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk s tím, že DSÚK nebude sice muset již platit pronájmy, ale bude si muset účtovat odpisy nově pořízených autobusů.

Zatímco u vlastních autobusů, kterých jsou z více než tří stovek vozů obsluhujících krajské linky přibližně dvě třetiny, kraj ušetří, jinde bude muset výrazně připlatit. U ostatních autobusových dopravců se platby od kraje v závislosti na výši inflace zvýší o několik procent. „Zásadně se dopravní kilometr zdražil na dráze,“ říká Jindřich Franěk.

Zatím naposledy zvyšovala Doprava Ústeckého kraje ceny na začátku letošního roku, kdy jednotlivé jízdenky zdražily až o 23 procent a časové přibližně o desetinu. Podle Jindřicha Fraňka se zvýšení cen negativně do počtu cestujících nepromítlo, naopak tržby vzrostly o přibližně deset až patnáct procent. „Cestující se tak evidentně rozhodli nové ceny akceptovat. Cestující nám zůstávají a jsme za to rádi. I nadále chceme naše služby zlepšovat,“ řekl Jakub Jeřábek z odboru dopravy krajského úřadu. Hejtmanství by mělo ceny upravovat jednou za dva roky, záleží to především na vývoji inflace. V mimořádných situacích pak může jízdné zdražit častěji, což kraj zvažoval i letos.

Oproti cestám po Ústeckém kraji si lidé připlatí při jízdě mimo region s Českými drahami. Ty již před časem oznámily, že od nového jízdního řádu, který začne platit druhý prosincový víkend, ceny zvednou v průměru o 9,5 procenta. To znamená, že například u jízdenky z Děčína do Prahy z 229 korun, za které je možné jízdenku koupit v aplikaci Můj vlak, o přibližně dvacetikorunu. Před rokem pak státní dopravce zvedl ceny o 15 procent.