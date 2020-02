Dobrovolníci i společnosti se zapojili do celorepublikové výsadbové iniciativy.

Remízek na Slatinické výsypce mají zaměstnanci těžařské společnosti Vršanská uhelná. | Foto: Jan Pimper

Více než půl milionu stromů za čtvrt roku. To je aktuální bilance počítadla výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost, která má namířeno k 10 milionům vysazených dřevin do roku 2024. Současných 570 tisíc stromů pomohlo do krajiny a měst umístit na 8,5 tisíce lidí, a to i v Ústeckém kraji.