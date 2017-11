Dočasný zákaz vstupu do lesa platí na Bílinsku

Bílinsko - V důsledku vichřice byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesa v těchto katastrálních územích: Štěpánov, Hetov a Mukov. Zákaz vstupu do lesa platí do 31. ledna 2018.

Ilustrační foto.Foto: Pavel Štětina

Důvodem vyhlášeného zákazu je ochrana života a zdraví osob, které mohou být ohroženy těžbou a lesní dopravou dřeva při zpracování následků větrné kalamity. ČTĚTE TAKÉ: Vichřice se uklidnila. Nastal čas odklízení následků a sčítání škod

Autor: Redakce