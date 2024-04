„Parkování jsme uzpůsobily na žádost občanů, protože jsme dostali mnoho stížností na parkující dodávky,“ říká starosta Krupky Jan Kuzma. Omezení se netýká samotného vjezdu, takže je možné do těchto ulic vjet, potřebné vyložit nebo naložit a zase odjet. Není zde ale možné tato auta odstavit.

Po dolním sídlišti se omezené parkování pro velká auta nově rozšiřuje také na horní maršovské sídliště do ulic Karla Čapka a Dukelských hrdinů, kde nově vzniknou zóny omezující parkování aut těžších než 2,8 tuny.

Řidiči dodávek tak musí využívat k parkování jiná místa, vyhrazené parkování budou mít například v Třešňové ulici vzdálené jen několik minut chůze od Dukelských hrdinů a Karla Čapka.

Podle ředitele krupské městské policie Jiřího Petráka nyní v těchto ulicích pravidelně parkuje až padesát dodávek, která zabírají místa osobním autům i včetně víkendů. Firmy se tak často snaží přenášet náklady na parkování na obce místo toho, aby si pronajaly odstavné plochy pro svá velká auta. „Jedna firma měl v této lokalitě dokonce dvanáct dodávek najednou. Nyní budou mít lidé, když přijedou z práce, budou mít kde zaparkovat,“ říká Petrák.

Velká auta překáží, zabírají více místa než běžné osobní auto

Po změně dopravního značení město mohlo v jednom místě přidat podélná stání. Došlo také na změnu zákazových značek. Dříve do této lokality nemohla vjíždět nákladní auta, což se mohlo vztahovat i na některá osobní auta upravená kvůli odpočtu daně z přidané hodnoty na formálně nákladní. To nyní po změně zákazové značky na označení vztahující se na celkovou hmotnost auta již neplatí. „Záleží na spokojenosti obyvatel. Pokud bude zájem a budou stížnosti i z dalších částí města, budeme to řešit,“ dodává starosta Kuzma.

Dodávky nesmí v noci do sídliště v Teplicích, parkovat musejí jinde

Zákazy parkování velkých automobilů, nejen dodávek, postupně zavádějí i další města na severu Čech. Například v Liberci je není nově možné odstavit přes noc na sídlišti Broumovská a uvažují i o dalších místech, kde by mohla stát jen osobní auta. Přímo v Teplicích pak nesmějí v noci parkovat na sídlišti Nová Ves.

„Zavedení zóny Tempo 30 v ulicích Javorová, Habrová a Březová na sídlišti Nová Ves je projekt postupného zklidňování dopravy v obytných částech města. Součástí zóny Tempo 30, tedy zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hodinu, jsou zpravidla i příčné prahy. V této části města se jedná o instalaci 4 příčných prahů, a to 2 v ulici Javorová a 2 v ulici Habrová," uvedla mluvčí města Teplice Adina Sedláková.