Deník na návštěvěZdroj: Deník„Všechno začalo porouchanou vzduchovkou. Dostal jsem tip na člověka z Dubí, že takové věci dělá. Při návštěvě mě nadchla vojenská technika, kterou měl na zahradě. Stál tam Hakl, Gazík, a další auta,“ vypráví příznivec vojenských veteránů. Začal jezdit na srazy, což ho ještě více utvrdilo v tom, že něco podobného musí mít také doma. „Prodal jsem proto rodinné auto a pořídil vojenské. Vzal jsem peníze a jel pro něj až do Holandska,“ pokračuje. S novým přírůstkem do rodiny, což bylo vojenské vozidlo Dodge WC 63, přicestoval zpět po vlastní ose. „Už to byl zážitek. Byla zima a silnice v té době nic moc. Ale dojel jsem. Spotřebu jsem měl asi 30 litrů na 100 kilometrů,“ směje se muž ze Rtyně. „Pamatuji si to jako dneska. Zatroubil jsem před domem, děti vylezly v pyžamu a hned ke mně běžely a chtěly nasednout,“ vzpomíná na začátky svého životního koníčku.

S autem projezdil celou republiku. „Měli jsme partu, jezdili jsme na různé srazy, stanovali jsme v terénech. A hlavně po vlastní ose, takže všechno zážitek,“ pokračuje ve vyprávění. Nakonec ale auto prodal. „Nedávno a se slzami v očích. Ale už potřebovala nákladnou rekonstrukci, do které se mi příliš nechtělo. Jednak z finanční stránky, ale hlavně na to není čas. Objevil se člověk, který by o ni stál, tak jsem mu ji prodal,“ říká.

Zůstal mu akorát americký džíp. Toho prodat nechce za žádných okolností. Paralelně s tím se zajímal o historické vojenské mapy, staré vojenské pohledy a dokumenty. „Něco ještě doma mám, ale většinu jsem už dal pryč kvůli místu. Teď mě spíše zajímají staré věci, které lidi vyhazují. Jsem prostě vetešník, ale když se mi to líbí, tak to seberu,“ směje se. „Domu to prý nesmím nosit, aby to nezabíralo místo, tak to mám schované ve skladu, ale ono se to jednou hodí,“ dodává.



Kromě toho ho zajímá historie místa, kde žije. „Nejen Rtyně, ale i okolních osad. Sháním k tomu vše, co se dá. Mám pohledy, fotografie, různé dokumenty. Pídím se také třeba po mlýnech, které tu v okolí kdysi stávaly,“ naznačuje Jaroslav Liška nový směr jeho sběratelské činnosti. Archiv si vytváří doma. „Mám na to speciální místo, aby to nezvlhlo a neničil to čas,“ uzavírá povídání o svém koníčku.