Vinen. Tak v těchto dnech rozhodl teplický okresní soud o třiadvacetiletém montérovi D. D. Zpovídal se ze zločinu znásilnění vlastní sestry.

Došlo k němu letos 17. března nad ránem v rodinném domě na Teplicku. D. D. využil toho, že jeho sestra spala po vypití většího množství alkoholu tvrdším spánkem ve svém pokoji. „Lehl si k ní do postele a zezadu zboku opakovaně zasunul svůj penis do její vagíny,“ popsal státní zástupce Karel Jiruška.

Rozsudek padl v pondělí 16. října. Na líčení už nikdo nevypovídal, soudce jen nechal zaznít závěrečné řeči. „Dostal 2,5 roku vězení nepodmíněně,“ sdělil Deníku advokát Miroslav Rousek. Verdikt je pravomocný, obžalovaný ani státní zástupce se neodvolali.

Především to, že se neodvolával D. D., je překvapivé v kontextu jeho dřívějšího popírání obvinění. „Je to hloupost,“ řekl v úvodu líčení k tomu, jak věc vylíčil žalobce podle důkazů, opatřených policií. Odmítal, že by za sestrou v noci vůbec přišel.