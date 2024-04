Absolvent teplického gymnázia, bývalý radní Teplic a exposlanec Dominik Feri byl vloni v listopadu nepravomocně odsouzen ke tříletému vězení za dvě znásilnění a pokus o znásilnění. Feri s takovým rozhodnutím soudu nesouhlasí, odvolal se. O dalším vývoji nyní rozhodne Městský soud v Praze. První odvolací jednání je naplánováno na dnešek, pondělí 22. dubna. Je to sledovaná kauza, na jednání k soudu jsou potřeba vstupenky jako do kina.

Soud s Dominikem Ferim 2. listopadu. | Video: Deník/Radek Cihla

Možná ne za všech okolností učiněný džentlmen, snad i člověk chovající se nepatřičně – avšak rozhodně ne pachatel znásilnění, jak plynulo ze svědectví některých žen, které se s ním dostaly do kontaktu. Tak se od počátku veřejného přetřásání své kauzy hájil někdejší známý člen TOP 09 a poslanec Dominik Feri.

KDO JE FERI? Z nadaného gymnazisty z Teplic politikem. Rychlý vzestup, strmý pád

V tomto duchu – a také s nepřehlédnutelným sebevědomím – rovněž loni obžalovaný, sám s právnickým titulem JUDr., vystupoval před Obvodním soudem pro Prahu 3. Ten však na jeho argumenty nepřistoupil. Naopak: uznal ho vinným a vyměřil mu tříletý trest odnětí svobody.



Nepravomocně; odvolání Feriho i zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší proti tomuto verdiktu projednává v pondělí 22. dubna pražský městský soud.

Sledovaná kauza, na jednání jsou potřeba vstupenky jako do kina

Kvůli očekávanému zájmu médií i dalších zvědavců o toto jednání předseda senátu Libor Vávra rozhodl, že pro až polovinu z celkových 36 míst v jednací síni budou vydávány speciální vstupenky pro předem akreditované zájemce. S tím, že pro obsazení zbývajících sedaček se budou před jednáním vydávat dalším příchozím takzvané obecné vstupenky.

Násilného jednání vůči ženám, kvalifikovaného jako znásilnění provedené souloží nebo jiným srovnatelným pohlavním stykem, a to i na mladistvé osobě, se Feri podle obžaloby i výroku prvoinstančního soudu měl dopouštět opakovaně. Obvodní soud se ústy soudkyně Lenky Hájkové ztotožnil s obžalobou vycházející z výpovědí hned tří svědkyň vystupujících jako poškozené. Jedna hovořila o tom, co se odehrálo v době, kdy jí bylo teprve 17 let.

Ke dvěma z projednávaných skutků mělo dojít v poslancově bytě na Žižkově během roku 2016; na jaře a na podzim. Návštěvnice, které bydliště politika, představujícího v té době obdivovaný idol a vzor, navštívily dobrovolně, zde proti své vůli čelily nejen líbání a osahávání, ale situace měla zajít ještě podstatně dál.

Jen u snah o nevyžádané polibky a dotyky pak mělo zůstat v únoru 2018 v Poslanecké sněmovně. Tam se Feri setkal se zájemkyní o post stážistky. Ta prý poté, co situace vyvinula nežádoucím směrem, odešla.Nepravomocně odsouzen byl Feri loni v listopadu za dvě znásilnění a třetí skutek ve stadiu pokusu.

Součástí rozsudku obvodního soudu se také stalo rozhodnutí o odškodnění: dohromady se jedná o 510 tisíc korun plus 33 tisíc představujících úhradu za psychoterapeutické působení. Zmocněnkyně Hořejší míní, že vzhledem k rozsahu újmy je na místě přiznat vyšší zadostiučinění.

Podrobný verdikt obvodní soud veřejnosti nezpřístupnil – a to ani v anonymizované podobě. S vysvětlením, že rozsudek nejenom není pravomocný, takže na souzeného je třeba stále pohlížet jako na nevinného (a mimo to nelze vyloučit ani případné další dokazování, které by mohlo být ovlivněno), ale také obsahuje citlivé údaje: množství intimních detailů jak o samotných činech, tak i jejich dopadech na psychiku obětí.V případě zvolené právní kvalifikace počítá trestní zákoník se sazbou od dvou do deset let odnětí svobody.