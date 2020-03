Některé domovy důchodců na Teplicku omezily návštěvy, aby předešly šíření nového typu koronaviru. Zareagovaly tak na rozhodnutí hygieniků i bezpečnostní rady státu, která doporučila preventivní omezení návštěv v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech seniorů a také v ústavech sociálních služeb.

Pohyb lidí ve svých zařízeních takto zredukovaly například Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice. „Od 5. března platí zákaz návštěv ve všech našich domovech, zatím na dobu 14 dní,“ uvedl web příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Na doporučení hygieniků zareagovali i v Domově důchodců v Bystřanech. Striktní zákaz zde ale zatím nevyhlásili, nechávají to na uvážení rodinných příslušníků ubytovaných lidí. „Zvažte návštěvu u nás v domově, zejména pokud se vracíte z dovolené z Itálie,“ vyzvalo vedení bystřanského zařízení pro seniory.

V pohotovosti je teplická hygienická stanice. Nápor dotazů očekává především v dalších dnech, tedy v závěru jarních prázdnin, kdy se budou lidé vracet z dovolených, a to nikoli pouze z Itálie, kde je jedno z virových ohnisek.

„Dotyční by nás měli kontaktovat. My se jich zeptáme, kde byli a co tam dělali. A na základě toho pak rozhodneme o případných opatřeních, která je potřeba přijmout. Nedá se říci paušálně, že všichni ti, co přijedou z Itálie a dalších rizikových zemí, musí zůstat 14 dní doma v karanténě,“ konstatovala hlavní epidemioložka teplické hygienické stanice Eva Poláčková.

Krajská zdravotní tento týden zakázala návštěvy na všech lůžkových stanicích všech svých nemocnic včetně té teplické. „Platí až do odvolání, další opatření mohou následovat s ohledem na vývoj situace,“ informovalo tiskové oddělení Krajské zdravotní.

Paušální opatření zatím nemuselo zavést město Teplice. „Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí. V tuto chvíli nejsou v platnosti žádná mimořádná opatření. Občanům doporučujeme dodržovat běžná hygienická pravidla a sledovat aktuální informace,“ uvedla Radka Senftová z teplického magistrátu.

Kvůli mediální panice okolo koronaviru někteří Tepličané zrušili výjezdy do Itálie. „Měli jsme tam jet na jarní prázdniny, nakonec jsme skončili v Harrachově. Přeci jen jsme měli trochu strach z nemoci,“ svěřil se Roman Daček. Nejisté jsou výjezdy do Itálie i v rámci škol. Jeden takový zájezd má už delší dobu objednaný ZŠ Za Chlumem v Bílině. Termín mají v květnu.

Nyní zjišťují zájem rodičů v návaznosti na situaci okolo koronaviru. „Uvědomujeme si, že bylo vydáno doporučení pro školy, aby nevyjížděly do Itálie, ale jedná se o aktuální stav. Do Itálie odjíždíme až za tři měsíce. V případě zrušení zájezdu nás čekají storno poplatky. Záleží také na rozhodnutí rodičů. Jako škola vyčkáme do 23. března, kdy rozhodneme, zda se zájezd bude nebo nebude konat, a to s ohledem na názor ministerstva. Ale neopomeneme ani subjektivní pocit,“ řekla ředitelka školy Barbora Schneiderová.