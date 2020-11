Arriva na teplických vesnicích končí. Od prosince příštího roku bude prostřednictvím zelených autobusů zajišťovat příměstskou autobusovou dopravu na Teplicku společnost ČSAD Slaný. Vystřídá tak dosavadního dopravce, kterým je teplická Arriva City.

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících podepsal ve čtvrtek 26. listopadu za objednavatele nový hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a za dopravce jednatelka Kateřina Kratochvílová. Společnost ČSAD Slaný patří do dopravního koncernu společnosti ICOM transport.

O dopravci rozhodlo krajem vypsané výběrové řízení. ČSAD Slaný dostal zakázku na dobu deseti let s platností od 1. prosince 2021. „Nové smlouvy mají nižší cenu než současný provoz,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk. Nový dopravce bude mít nyní 12 měsíců na zajištění vozového parku a personálu a dalších příprav na provoz. Do té doby bude příměstský provoz v zelených autobusech na Teplicku zajišťovat stávající Arriva City, které dobíhá smlouva.

„Nemám důvod to komentovat. Je to výsledek výběrového řízení,“ reagoval obchodní ředitel Arriva City Petr Havlík. Arriva City bude nadále zajišťovat městské hromadné dopravy v Bílině a Teplicích, kde mají ještě několikaleté smlouvy s městy. „Dobrý pocit z toho nemám. Vůbec netuším, co to vše bude obnášet. Je před námi ještě rok, ale nevidím to růžově,“ komentoval předseda odborů Arriva City Josef Linhart.

Dopravce ČSAD Slaný pro Ústecký kraj zajišťoval dopravu již v minulosti v oblastech Litoměřicka, Litvínovska a Bílinska od roku 2006 do konce roku 2019.