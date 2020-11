„Řidiči ve frekventovaném směru nebudou muset vjíždět do okružní křižovatky. Jde o místo, které patří mezi nejzatíženější dopravní body města s průměrnou denní intenzitou provozu přesahující 15 tisíc vozidel. Takové množství má negativní vliv na plynulost a bezpečnost provozu,“ říká starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. Zjišťovali jsme k tomu reakce lidí, také jak to je aktuálně s tunelem. Součástí článku jsou fotky ze stavby a také situační video.

Starostka Bíliny proto vítá aktivitu Ředitelství silnic a dálnic, které jako správce komunikace úpravy provádí. Práce přijdou na tři miliony korun bez daně. Stavební práce běží, hotovo má být v únoru. Nový dopravní pruh v délce téměř 200 metrů bude mít vlastní osvětlení. „Fronty se tu tvoří dost často. Musíme dopravě odlehčit,“ říká starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Do křižovatky se sbíhají dvě nejvíce frekventované silnice ve městě, Bílinská a Spojenecká. Dostavba přímého pruhu ve směru na Most má zamezit v tomto místě tvorbě kolon. Projet Bílinou v dopravní špičce znamená někdy i zdržení 20 až 30 minut. Řidiči úpravu provozu vítají. „Několikrát jsem tam uvázl. Poskakoval jsem autem kousek po kousku, než se to hnulo. Problémem jsou ty tři kruhové objezdy a přechody pro chodce přímo u nich,“ komentuje situaci řidič z povolání Václav Holík. Za horší označil právě směr od Teplic na Most než jízdu v opačném směru.

Vedení Bíliny se nevzdává ani letité snahy vybudovat pod částí města dvoutubusový tunel, který by svedl tranzitní dopravu pryč z centra. Ačkoliv už první koncept studie tunelového řešení naznačil, že je ekonomicky neefektivní, protože má stát více než 3,5 miliardy korun, hledají město a Ředitelství silnic a dálnic dál společně řešení, které by projekt pomohlo prosadit u centrální komise ministerstva dopravy.

Zdroj: Petr Málek

Poslední varianta

„Aktuálně řešený projekt je poslední možnou variantou, jak pomoci dopravě v Bílině. Všechny předchozí dopravní návrhy padly. Podzemní silnice je sice drahá, ale může efektivně odstranit úzké hrdlo na jinak čtyřpruhové silnici mezi Teplicemi a Mostem,“ zmiňuje výhody tunelu bývalý hejtman Oldřich Bubeníček, který v Bílině bydlí.

Řeší se různé možnosti vjezdů do tunelu, které mohou upravovat cenu. „Na základě výsledků dopravního modelu jsme upravili řešení mimoúrovňové křižovatky u lázní Kyselka tak, aby tunel využívala i doprava přijíždějící do Bíliny po silnici II/257 od Loun. Ani tak se ale zřejmě nedostaneme na úroveň, kdy by stavba ekonomicky vyšla,“ řekl na setkání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a města Bíliny Michal Vrabec z generálního ředitelství silničářů. K prosazení stavby, jakožto posledního možného řešení úpravy silnice I/13, proto bude potřeba dalších argumentů.

Před plánem na zavedení dopravy pod zem zvažovalo ŘSD obchvat města. Propočty ale ukázaly, že by to pro řidiče byla delší cesta a náklady by byly minimálně srovnatelné s tunelem. Proto vyhrála varianta silnice pod povrchem země. Tunel by měl začínat před nádražím ve směru od Teplic. Druhý portál se plánuje u Kyselky.