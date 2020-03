Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro navržené úpravy už získalo stavební povolení. Práce mají stát tři miliony korun bez daně.

„Okružní křižovatka patří mezi nejzatíženější dopravní body města s průměrnou denní intenzitou provozu přesahující 15 tisíc vozidel. Takové množství má negativní vliv na plynulost a bezpečnost silničního provozu,“ uvádí na svých webových stránkách ŘSD.

Ve shodě se správcem silnice je také vedení Bíliny, které dopravu ve městě, zejména na průtahu, řeší už řadu let. V budoucnu by výraznou pomoc měl přinést plánovaný podzemní tunel. Ale i aktuální řešení frekventované křižovatky má tranzitní dopravě přes město výrazně pomoci. „Fronty se tu tvoří dost často. Musíme dopravě odlehčit,“ říká starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. Vítá i letošní termín dokončení. „Pokud do toho všeho nezasáhne aktuální pandemie. Snad ne a vše bude podle plánu,“ těší se.

Dostavba přímého pruhu ve směru na Most má v tomto místě zamezit tvorbě kolon. V přilehlém prostoru u stávající okružní křižovatky ŘSD vybuduje vpravo v lesíku k řece samostatný jízdní pruh v délce 162 metrů. Řidiči díky němu nebudou muset při cestě po silnici I/13 z centra Bíliny vjíždět do středu křižovatky. Pruh bude mít vlastní osvětlení.

Do kruháku u Lidlu ústí i silnice II/257 (ulice Spojovací od nemocnice), jejímž správcem je Ústecký kraj. I z tohoto směru se poměrně často zhušťuje doprava na průtahu. Výsledkem jsou dlouhé šňůry aut v obou směrech.

Práce za provozu

„Samotné stavební práce budou hotové během jediné stavební sezony,“ uvádí na svých webových stránkách ŘSD. Stavební stroje by zde měly pracovat tři měsíce, a to za provozu křižovatky a s omezením dopravy podle aktuální potřeby. V lesíku mezi stávající silnicí a řekou už jsou oranžovou barvou vyznačené stromy a křoviska, které musí ustoupit novému jízdnímu pruhu.

Řidiči úpravu křižovatky vítají. „Určitě to pomůže. Kolikrát tam musím popojíždět ve frontě i desítky minut, než projedu celé město podél řeky. Na Kyselce už je pak provoz v pohodě,“ komentuje chystané změny na průtahu například Roman Jakl.

Radikálním řešením dopravy přes Bílinu má být tunel. I když se o něm velmi reálně jedná, je to otázka budoucnosti. Jeho podoba už je na papíře. Povede pod městem v délce 1 300 metrů a bude stát 4,5 miliardy korun. Právě takové řešení vidí Ředitelství silnic a dálnic jako východisko pro odlehčení obyvatelům města od současné tranzitní dopravy. Stejně to vnímá také radnice. Tunel by měl začínat před nádražím ve směru od Teplic. Druhý portál se plánuje u Kyselky. Navazovat na něj budou mimoúrovňové křižovatky pro odbočení z průtahu do města.

Před plánem na zavedení dopravy pod zem zvažovalo ŘSD obchvat města. Propočty ale ukázaly, že by to pro řidiče byla delší cesta a náklady by byly minimálně srovnatelné s tunelem. Proto vyhrála varianta silnice pod povrchem země. Termín zahájení prací zatím není jasný.