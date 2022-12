Pohodlně se usadit ve vlaku a vystoupit až v krajském městě. To je doposud pro cestující jedoucí z Loun do Ústí nad Labem nepředstavitelné. Jsou tak jediným okresním městem, které nemá přímé spojení s krajskou metropolí. A to přesto, že obě města dělí po železnici necelých 60 kilometrů. To se od prosincové změny jízdních řádů stane minulostí. „Začínáme na čtyřech párech spojů s důrazem na ranní dojížďku do Ústí nad Labem a odpolední směrem na Louny a Žatec,“ přiblížil frekvenci spojů Jakub Jeřábek z odboru dopravy krajského úřadu. Novou linku bude se dvěma modernizovanými jednotkami vybavenými například klimatizací nebo Wi-Fi zajišťovat GW Train. Pokud bude o linku zájem, umožňuje jízdní řád podle Jeřábka její další posílení.

Větší pohodlí nabídne cestování vlakem také lidem jedoucím po páteřní podkrušnohorské lince z Děčína. Ta nově nebude končit v Prunéřově, ale elektrické jednotky budou zajíždět až do Kadaně – předměstí. Doposud je nutné přestupovat právě v Prunéřově a posledních šest kilometrů absolvovat v motorovém vlaku. Prodloužení se dočkala také linka spojující Českou Lípu a Lounsko, ta nově povede až do Postoloprt a nahradí tak linku U15. Nově navíc mezi Lovosicemi a Úštěkem budou jezdit vlaky ve špičce v hodinových intervalech.

Slib pro cestující: Zpožděné vlaky uberou manažerům drah až pětinu prémií

Vyšší kvalitu nabídnou také samotní dopravci. Například RegioJet nasadí na třech linkách, které obsluhuje, moderní elektrické jednotky Pesa. Ty podle smlouvy s krajem měly vyjet na koleje na severu Čech už před rokem, kvůli covidové pandemii se je ale nepodařilo vyrobit včas. „Jednotky budeme nasazovat nejprve na linku U7 z Ústí nad Labem po pravém břehu do Děčína. Následně U5 a U13. V současnosti probíhá přebírání jednotek v Polsku, tři už jsou převzaté, další tři budou převzaté v závěru týdne,“ uvedl Marek Bičan z RegioJetu s tím, že se strojvedoucí musí postupně seznámit s novými vlaky. Nynější více než třicet let staré motorové jednotky tak budou na severu Čech k vidění až do ledna.

Dopravce: Šoféry máme

Změny se dotknou také autobusové dopravy, tou největší je nástup nového dopravce. Společnost Umbrella začne jezdit od 1. prosince v západní části kraje, kde nahradí Autobusy Karlovy Vary. „Zásadní dobrou zprávou je, že objednávka Ústeckého kraje je v rozsahu velmi stabilní,“ řekl radní Ústeckého kraje pro dopravu Marek Hrabáč.

Umbrella vyjede se 44 novými autobusy s lepší výbavou, než měly autobusy dodnes. Například půjde nově platit platební kartou, v autobusech budou také USB nabíječky. „S novým dopravcem jsme probírali to, aby se zaměřil především na řidiče. Ukazoval nám podepsané smlouvy. Doufáme, že se nestane to co loni, kdy řidiči měli podepsané smlouvy s ČSAD Slaný, a přesto nenastoupili,“ připomněl Jakub Jeřábek loňský nástup nového dopravce na Teplicku, kdy denně nevyjížděla velká část spojů. ČSAD Slaný za to dostala několikamilionovou pokutu.

Dotace i obří investice. Krajský rozpočet na příští rok šplhá ke 30 miliardám

S novým dopravcem přichází také proměna některých linek, to platí především pro Mostecko a Chomutovsko a linky směřující do průmyslové zóny Triangle.

Zcela unikátní situace vznikne na Děčínsku, linka 401 totiž čtyřikrát překročí státní hranici s Německem. Povede z Ebersbachu přes Jiříkov, Seifhennersdorf a Varnsdorf až do Grossschönau k Trixi Parku. Na trase z Chřibské do Rumburku ji nahradí linka 409, která povede až do Dolní Poustevny. Zároveň od prosincové změny dojde také k posílení nejvytíženější linky v regionu mezi Jiříkovem a Varnsdorfem, která bude jezdit v půlhodinovém taktu.