„Za nehody mohla nepřiměřená rychlost, která patří k nejčastějším příčinám obecně. Podobně jako nesprávný způsob jízdy,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Loni byly na teplických silnicích tragické zejména prázdniny. Kromě běžných nehod se staly dvě smrtelné. První 8. července, kdy v 11 hodin dopoledne vjel 55letý řidič na silnici z Bíliny do Teplic z nezjištěných důvodů do protisměru, kde narazil do dalšího auta a poté vyjel ze silnice a narazil čelně do stromu. Po vyproštění z auta ho s těžkými zraněními dopravil vrtulník záchranné služby do nemocnice, kde později svým zraněním podlehl. Policie jako příčinu nehody uvedla nesprávný způsob jízdy.

Rovněž náraz do stromu ukončil život 30letého muže v Háji u Duchcova. Ve vysoké rychlosti zde 17. srpna po šesté hodině ráno nezvládl řízení v levotočivé zatáčce v ulici Kubátova. Odstředivá síla jeho auto částečně vymrštila mimo komunikaci. Následné manévrování dostalo řidiče do protisměru, kde přejel chodník a pravým bokem vozidla zastavil o strom. Náraz byl pro řidiče smrtelný.

Třetí tragickou nehodu si dopravní policisté zapsali do loňských statistik až v závěru roku. Bylo pondělní odpoledne, den před silvestrem. Věžní hodiny v Krupce odbily čtvrt na pět, když 69letý řidič v osobním autě s německou SPZ projížděl serpentiny z Komáří vížky. V nepřiměřené rychlosti mu to však v levotočivé zatáčce „uklouzlo“ a vyjel mimo komunikaci, přičemž i v tomto případě neovladatelné vozidlo zastavil až náraz do stromu. Řidič zemřel. ⋌

Vysoká rychlost je na silnicích častou chybou. Řidič nezvládne řízení auta a havaruje mimo vozovku, v horším případě do stromu nebo zdi. V desítkách případů musí k takovým nehodám přispěchat hasiči, aby pasažéry z aut „vystříhali“ hydraulickými nůžkami a další technikou. „Nejsou to vůbec hezké chvíle. Prioritní je zachránit lidské životy. I za cenu toho, že auto poničíme,“ řekl z praxe ředitel teplických hasič Adolf Langer.

V paměti mu zůstává zásah u nehody, kdy zemřelo dítě. „Bylo to před lety, zrovna na Štědrý den. Měli jsme vyhlášený poplach a věděli jsme, že pojedeme k nehodě. Co jsem pak ale na místě viděl, to se nedá vymazat z paměti. Emoce stupňovalo to, že byly zrovna Vánoce,“ vrací se ve vzpomínkách na osudný zásah. „Pán se vracel s klukem z lyžovačky. Na silnici ale dostali s autem smyk a skončili ve stromu. Při našem příjezdu se muž zoufale snažil svého syna oživovat, ale bohužel to už nešlo,“ popsal Langer nepříjemný zážitek.

Hasiči musí být stejně jako další záchranáři připraveni i na takové okamžiky.