Zjišťovali jsme, kde se zdržíte… Pevné nervy budou muset letos prokázat řidiči na silnicích v Ústeckém kraji. V plánu je řada uzavírek, ať už částečných s kyvadlovým provozem, nebo úplné uzavření silnice kvůli rekonstrukcím. Jak dokáží práce na opravách silnice zkomplikovat dopravu, o tom se v minulých dnech přesvědčili motoristé projíždějící Bílinou.

Opravy silnic v Ústeckém kraji. | Foto: ŘSD Ústeckého kraje

ŘSD v Bílině na průtahu městem opravuje výtluky a dělá se nový prvrch. U prostředního ze tří kruháčů se po dobu prací tvořily dlouhé fronty. „Popojížděl jsem ve frontě půl hodiny, než jsem překodrcal Bílinu. A to ještě nezačala hlavní vlna prací v kraji. Na léto se vůbec netěším,“ říkal řidič Ladislav Flok.

Řidiči se budou muset letos obrnit trpělivostí a připravit se na několik dopravních omezení přímo v Teplicích. Do konce července potrvá kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace uzavírka v ulicích Lounská, Litoměřická a Pařížská. Pravděpodobně v období od května do prosince budou do provozu v ulici Hrázní a na Nádražním náměstí zasahovat a částečně tak omezovat provoz práce na vnějším plášti a fasádě budovy nádraží.

Podle informace od vedení města zůstane ještě do poloviny července neprůjezdná ulice Emílie Dvořákové, kde probíhá výstavba železničního podjezdu. Přes léto se počítá s omezením provozu v Nákladní ulici, kde se bude měnit povrch.Od začátku května až do prázdnin dojde k částečnému omezení dopravy v ulicích Novoveská a Verdunská. Bude tam probíhat rekonstrukce plynovodu a přípojek.

Na příjezdu z Německa na Cínovec je až do prázdnin uzavřená hlavní silnice

ŘSD zveřejnilo na svých stránkách mapku kraje, ze které lze vyčíst také řadu investičních akcí na silnicích v teplickém okrese. Jsou tam i stavby, které se dotknou oprav mostů. Například mají být opravné práce v Bystřanech a Soběchlebech. V Bystřanech na silnici I/8 ve směru na Ústí n/L už proběhla provizorní oprava mostních závěrů. Opravy povrchu silnice už probíhají v Bořislavi. „Pokládka finální obrusné vrstvy proběhla na silnici I/8 v Bořislavi, kde řidiči projedou jedním jízdním pruhem a kyvadlový provoz řídí semafory. Stavební práce plánujeme dokončit v červnu,“ informovalo ŘSD.

Konkrétně v Teplicích se chystá ještě dopravní změna. Zavedení zóny Tempo 30 v ulicích Javorová, Habrová a Březová na sídlišti Nová Ves je připravováno jako pilotní projekt postupného zklidňování dopravy v obytných částech města. „Součástí zóny Tempo 30, tedy zóny s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hodinu, jsou zpravidla i příčné prahy. V této části se jedná o instalaci 4 příčných prahů, a to 2 v ulici Javorová a 2 v ulici Habrová. Reagujeme tak také na podněty místních obyvatel,“ informoval k dané lokalitě mluvčí města Robin Röhrich.V zóně bude současně zaveden zákaz stání nákladních vozidel v době od 18 do 6 hodin, tedy v době největší poptávky po parkovacích místech. Řidiči v této oblasti mohou využívat například velké parkoviště u domu pro seniory. Opatření budou zavedena během letních měsíců.