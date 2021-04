Přenos zasedání zastupitelstva můžete sledovat z pohodlí domova online. Začne v pondělí 19. dubna od 15 hodin.

MHD Teplice, ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Málek

V Teplicích by po dlouhých letech mohla skončit Arriva. Město má její služby smluvně zajištěné ještě na tři roky, pak se uvidí. O tom, že by pak mohla přijít změna, se mluví už delší dobu. K plánu na změnu si nechala radnice dokonce vypracovat studii. Ve hře jsou teď dvě možnosti. Radnice bude buď připravovat výběrové řízení na nového dopravce na další období, nebo založí vlastní podnik, který by fungoval od 1. ledna 2024. Rada města prosazuje vlastní podnik. Diskutovat o tom budou v pondělí 19. dubna odpoledne zastupitelé. Jejich zasedání můžete sledovat online přímo ze svého domova.