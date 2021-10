Položili jsme osmi lídrům politických stran a hnutí v Ústeckém kraji sérii otázek o budoucím směřování země. Co by udělali, kdyby jejich strana nejen po začínajících parlamentních volbách rozhodovala? Politikům jsme dali možnost odpovídat pouze jasné ano či ne. Podívejte se, s kým byste si notovali a čí názory vám vůbec nesedí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.