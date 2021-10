Pěkné počasí. To je vždy základ úspěchu venkovní akce. Spolku za obnovu Fojtovic se jejich víkendová drakiáda vydařila na jedničku. Příchozí se zapojili do připravených soutěží, prohlédli si farmu a hlavně si s sebou přivezli draka. Na nebi se jich ve větru pohybovala celá řada. Orel, kobra, klasický drak nebo třeba Tlapková patrola. Podívejte se.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.