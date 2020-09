V Úpořinách vykolejilo v sobotu 26. září ráno po osmé hodině pět vagónů nákladního vlaku s uhlím jedoucího ve směru od Bíliny do Ústí nad Labem. Tři se převrátily a lokomotiva je táhla přes celou stanici až na železniční přejezd za ní. Příčinu nehody, která se obešla bez zranění, vyšetřuje Drážní inspekce. Předběžně se hovoří o technické závadě na jednom z vagónů. Lidé na místě hovořili o prasklé ose na kolesové nápravě. „Nemohu se k tomu zatím vyjadřovat, je to v šetření,“ řekl ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem Martin Kašpar.

Likvidační práce byly velmi komplikované. Ztěžovaly je stísněné podmínky v místě nehody. Vlak poškodil nejen koleje, ale také semafor a jednu ze železných konstrukcí, která drží trakční vedení. A právě mezi tím vším musely vyprošťovací tanky a jeřáb manévrovat. Z trati se muselo odklidit taky vysypané uhlí. Teprve až poté mohly začít opravy kolejí.

Správa železnic předběžně vyčíslila škodu na 30 milionů korun. „Je to ale opravdu hrubý odhad, konečné číslo budeme znát, až vše sečteme,“ podotkl Kašpar. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala má být z odhadnuté celkové škody 25 milionů škoda na trati a 5 na vlaku. Tento týden by měl být průjezd po kolejích na Ústí částečně zprovozněný v omezeném režimu. Práce budou pokračovat ještě několik dnů. Zejména oprava trakčního vedení je dlouhodobá záležitost.

Náhradní autobusy jezdí od soboty 26. září místo vlaků v úseku mezi Teplicemi a obcí Radejčín. Vysypané uhlí odvezlo 15 nákladních aut. Železniční přejezd v Úpořinách byl po celý prodloužený víkend uzavřený. „Nejde o žádnou frekventovanou silnici, ale několik aut za den tudy přece jen projede. Zejména je to zkratka z naší obce na výpadovku na Prahu,“ zmínil starosta nedalekých Bystřan Ivan Vinický. Objízdné trasy byly vyznačené.

Na místě hned od sobotního rána zasahovali hasiči a policisté. Ti u strojvedoucího vyloučili alkohol. Vlaková souprava měla 30 plně naložených vagónů. Jednalo se o vlak dopravce SD Kolejová doprava.

Nehoda o pár set metrů dál

Lidi z domů v nedalekých Kozlíkách havárie soupravy vyděsila. „Slyšel jsem ránu, tak jsem se hned šel podívat, co se stalo. Myslel jsem nejprve, že vlak srazil auto na přejezdu,“ popsal jeden z obyvatelů.

Děsivou nehodu zažili lidé v Kozlíkách před pěti lety. Na konci října se tu u chemičky srazily dva nákladní vlaky. Několik slisovaných vagónů trčelo do vzduchu. O život přišel pětašedesátiletý strojvůdce, nikdo další zraněný nebyl. Jeden z nákladních vlaků projel návěstidlo zakazující jízdu ve stanici Řehlovice a před vjezdem do stanice Úpořiny narazil do další stojící soupravy. „Během nedovolené jízdy z Řehlovic do Úpořin byl na dálku použit generální stop, nicméně vlak se zastavit nepodařilo,“ uvedl tehdy mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

V posledních týdnech se stalo na železnici více nehod. Nejtragičtější byla červencová srážka vlaků u Perninku na Karlovarsku, při které zemřeli dva lidé a více než 20 se zranilo. Další tragická nehoda se v polovině července stala u Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí.