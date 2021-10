Teplická policie zadržela 21letého muže, protože ve svém bytě prodával pervitin. Při domovní prohlídce u něj našli řadu dávek připravených k prodeji. V poutech skončil také 30letý muž, který pervitin prodával v ulicích Bíliny. Dva podobné případy mají společného jmenovatele. Trestný čin výroby a prodeje drog. Oběma hrozí až pět let ve vězení.

Podobných popsaných případů policie na Teplicku letos řešila už téměř čtyřicet. Někteří pachatelé si nedají říct ani poté, co už kvůli drogám byli několikrát ve vězení. To se týká třeba muže z Oseka „Osmadvacetiletý muž po dobu jednoho roku v Oseku prodával drogově závislým lidem pervitin, přičemž byl za stejnou trestnou činnost v posledních třech letech potrestán. Byl obviněn z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Čeká ho soud,“ přidal další případ mluvčí policie Daniel Vítek.

V posledních třech letech je situace na drogové scéně v teplickém okrese ustálená. V roce 2020 řešili policisté v celém regionu Teplicka 79 případů této trestné činnosti. O rok dříve to bylo ve stejném období od ledna do konce prosince 84 případů. Na výrobce i prodejce drog se specializuje tzv. Toxitým.

Lokalitou, kde se nejvíce drogy prodávají, jsou Trnovany v Teplicích, podle místních to jsou konkrétně ulice Masarykova a Antala Staška. Zde se má sdružovat nejvíce narkomanů. Policejní obvod Trnovany vykazuje v dostupných statistikách na portálu mapakriminality.cz za posledních pět let nejvíce případů v oblasti výroby a následné distribuce drog.

„Zkuste si tu v noci vylézt na ulici. Je to o hubu. Všude se pohybují podivní lidé, ze kterých jde strach,“ komentuje situaci v Trnovanech paní Miluška. Bydlí tam v panelovém domě už 10 let. Podle ní je stav každý rok stejný. „V zimním období se to trochu uklidní, protože se jim zřejmě nechce stát venku v zimě, tak jsou někde zalezlí,“ dodává seniorka. Policie zde za posledních pět let řešila v oblasti drogové problematiky 139 případů.

Druhou nejhorší oblastí, kde je podle dostupných čísel řešených případů ráj pro narkomany, jsou některé ulice v Bílině. Zejména na Teplickém Předměstí, kde se sdružuje hodně nepřizpůsobivých obyvatel. Policejní obvod v Bílině vykázal za posledních pět let 107 řešených trestných činů nepovolené výroby a distribuce omamných látek.

Nejčastější a nejsnáze dostupnou omamnou látkou, pomineme-li marihuanu, je pervitin. Jedna dávka stojí od 100 do 200 korun. „Stačí zavolat kamarádovi, a mohu si zajet. Má vždy něco u sebe. Beru si po třech baleních, podle peněz,“ nebránil se poskytnout informace jeden z mužů v parčíku u kostela v Trnovanech.

Počty řešených případů v oblasti drogové trestné činnosti podle obvodů policie na Teplicku za posledních pět let

Celkem 541 případů, z toho:

Trnovany 139 případů

Bílina 107 případů

Teplice, střed města 97 případů

Dubí 68 případů

Prosetice 55 případů

Duchcov 41 případů

Krupka 34 případů