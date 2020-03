Na celostátní preventivní opatření kvůli koronaviru, které vyhlásila Bezpečnostní rada státu, zareagovali i v Dubí. Radní tam rozhodli přerušit provoz v mateřinkách Dubánek, Cibuláček, U Křemílka a Mstišov.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Koblihová Stanislava

Dveře zůstanou zavřené i na ZUŠ Dubí a v městské knihovně a informačním centru. „Provoz bude přerušen od pondělí 16. března do odvolání. Jde o preventivní opatření,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodala: „Někteří rodiče, co byli s dětmi o jarních prázdninách v Itálii, moc neřešili vzniklou situaci a dál posílali své ratolesti do školek. Nechceme riskovat šíření virů.“