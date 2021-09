Pozemku po bývalých Rudných dolech na Cínovci se zbavilo město Dubí na Teplicku. Zastupitelé ve středu 15. září večer odhlasovali prodej devítihektarového areálu soukromé firmě Rebosta, která za něj nabídla přibližně 60 milionů korun.

Předmětem prodeje bylo i velké parkoviště na Cínovci. Archivní foto | Foto: Deník / P. Málek

Podle starosty Petra Pípala k prodeji město motivoval zisk peněz na výstavbu kanalizace v Drahůnkách, vybudování parků, případně realizace koupaliště ve Mstišově a rozvoj další veřejné infrastruktury. Někteří lidé z Cínovce se zlobí, že bude málo parkovacích míst pro běžkaře a tím pádem budou blokovat příjezdové cesty. Startosta na to má jiný názor. Zjišťovali jsme, jak to celé na zastupitelsvu dopadlo, jak vedení města prodej komentuje. Co se nelíbí lidem z Cínovce. A co když vítězná firma nakonec nezaplatí?