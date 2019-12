„Jak s Lesy ČR a tak i s panem Jiřím Novákem, který je současným nájemcem a provozovatelem obory, jsme se shodli na budoucí formě obory ve Mstišově. Nyní již pracujeme na studii plánovaného uspořádání nové formy obory tak, aby se stala atraktivním výletním a odpočinkovým místem pro naše občany a samozřejmě i pro návštěvníky ze širokého okolí,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Po vytvoření studie začne město připravovat projekt obnovy obory. Předcházet mu bude ještě směna pozemků. Ta bude asi z celého „papírování“ časově nejnáročnější. Výsledkem celé operace má být obora ve stylu zařízení v sousedním Geisingu. „Prostor bude rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Rekonstrukcí projdou cesty, ploty a postaví se lavičky a různé menší atrakce pro děti. Chybět nebudou ani cedulky s popiskami o jednotlivých zvířatech,“ vysvětlil Pípal.

Probudit se k životu má časem i torzo loveckého zámečku Dvojhradí. Tuto památku v září minulého roku zachvátily plameny. Požár byl tak silný, že z budovy zbyly prakticky jen obvodové zdi. Vše ostatní lehlo popelem. Podle policie někdo historický stavitelský šperk úmyslně zapálil. Kdo to udělal, se ale nepodařilo zjistit. Policie případ odložila. Škoda byla vyčíslena na několik milionů korun. Na velké peníze přijde i samotná rekonstrukce. „Stavební povolení včetně souhlasu památkářů už máme. Momentálně připravujeme výstavbu prvního patra. Firma si už navezla trámy, prkna a latě,“ informoval Jiří Novák, jehož rodina zámeček vlastní.

Vzhledem k tomu, že jde o památkově ceněnou stavbu, tak musí být použity tradiční materiály, postupy a barevné řešení obvyklá v historickém stavitelství. „Na střechu musíme použít šindel ze smrkového dřeva. Metr stojí přes tři tisíce korun. Využívat nemůže třeba klasické železné hřebíky,“ vylíčil úskalí oprav Novák.

Odhadovaný rozpočet na obnovu památky je zhruba šest milionů korun. Větší část peněz má jít z pojistky, něco z vlastních zdrojů a Novák a spol. by rádi využili dotace z fondu Ústeckého kraje či Národního památkového ústavu. Navíc přispět může i veřejnost. A to libovolnou částkou buď bankovním převodem, nebo vhozením hotovosti do zapečetěné kasičky u vchodu do obory. „Zatím se podařilo vybrat 62 tisíc korun. Pro přispěvatele, a nejen pro ně, jsme o vánočních svátcích připravili malé poděkování v podobě svařáku zdarma,“ sdělil Novák.

Obora se rozkládá na 17 hektarech, výlet do ní je vhodný v jakoukoli roční dobu. Potkat tam můžete domácí zvířata i zvěř vyskytující se v našich lesích, například divoká prasata, muflony a jeleny. Vstup do obory je dobrovolný, otevřeno je od rána do večera. K areálu je možné se dostat autem či autobusem.