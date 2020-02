Stacionární radary funguji v Duchcově rok, mnoho řidičů kvůli nim sundalo nohu z plynu. Kdo tak neučinil, přispěl do městského rozpočtu.

Duchcovská kasa je díky měření o 1,1 milionu bohatší. „Od ledna loňského roku do ledna letošního roku překročilo 50 km/h v obci kolem 4400 řidičů. Zhruba polovinu těchto přestupků jsme vyřešili blokovou pokutou, zbytek putoval na magistrát do Teplic. Tam šli všichni ti, kteří nechtěli zaplatit, nesouhlasili s přestupkem či neuvedli, kdo vůz řídil,“ řekl velitel Městské policie Duchcov Josef Hulín.

Nové strážníky kvůli radarům přibrat v Duchcově nemuseli. „Stav máme pořád stejný. Chvilku nám trvalo, než jsme si administrativu kolem pokut osahali, ale teď už stíháme bez problémů. Lidem dáváme možnost se dostavit k řešení přestupku ve lhůtě dvou až tří týdnů, a to každý den včetně víkendu do 19 hodin. Dřív jsme si je zvali na konkrétní den, ale to se neosvědčilo. Hodně žádali o náhradní termíny a vyřizování těch přeobjednání nám zabíralo dost času,“ vysvětlil Hulín.

Volají po novele

Podle Hulína by „papírování“ pokut prospělo, kdyby prošla novela zákona o silničním provozu, která by změnila bodový systém s tím, že rychlost v obci do 20 km/h by byla bez bodové sankce. „Lidé klidně zaplatí pokutu, ale nechtějí ještě sankci v podobě bodů. Taková úprava zákona se řeší, a když by prošla, tak my bychom pak vybrali více peněz a naopak méně přestupků bychom oznamovali na magistrát,“ dodal Hulín.

Titulem pirát roku by se mohl honosit řidič, který jel Oseckou ulicí rychlostí 136 km/h. Takové číslo bylo ale výjimkou. Statistiky MP hovoří jasně – nad 90 km/h jelo asi 20 šoférů, většina hříšníků se „motá“ kolem šedesátikilometrové rychlosti. „Dřív si člověk připadal jako na automobilových závodech. Auta svištěla ulicemi jedno za druhým. Teď je situace výrazně klidnější,“ potvrdil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Radary město pořídilo po konzultaci s dopravní policií, a to kvůli bezpečnosti. Za tři přístroje zaplatilo 1,5 milionu korun. Měřit umí v obou směrech. Umístěny jsou na příjezdových cestách z Teplic, Oseku a Bíliny.

S rychle jedoucími řidiči mají problémy i v Srbicích. Především na hlavní silnici Teplice – Ústí, kde je padesátka. Proto sem na základě dohodnuté součinnosti s obcí zajíždějí měřit strážníci městské policie v Dubí, kteří disponují mobilním radarem. „Máme s vedením Srbic nasmlouvanou celoroční spolupráci ohledně činnosti městské policie. Jednou z našich kontrolních aktivit je měření rychlosti. Když někdo v obci jede vyšší rychlostí, než má, porušuje předpisy a náleží mu trest. Nejvíce na nás nadávají právě ti, kteří tudy jezdí rychle,“ shrnul ředitel dubských strážníků Tomáš Pykal.

Motoristé musejí hlídat ručičku tachometru také v sousedních Modlanech, kde se měří. Zde má obec smlouvu s Městskou policií Krupka. I ta má ale k dispozici mobilní radar a v ulicích Modlanska jím měří rychlost projíždějících aut.