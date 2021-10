Výlov vypuštěného rybníku je ve městě tradicí, která každoročně přiláká ke břehům stovky návštěvníků. „Chodíme sem se synem už několik let. Největší zážitek je koukat na ty chudáky, které naženou do vody se sítí, a musí se brodit v bahně,“ říkal Milan, který se přišel podívat se svým 12letým synem Jakubem.

Dav diváků srocený u výpustě rybníku Barbora byl v sobotu vidět už z dálky. Dojet až ke kádím se nedalo. Místní rybáři si vždy domluví s městem uzavírku hlavní ulice podél hráze, aby jim nepřekážela v práci projíždějící auta. Kvůli bezpečnosti, a také špíně. Při výlovu totiž létají bahnité kapky všemi směry. Nejvíce u kádí, kde se třídí úlovky. Občas voda z naplněných nádob, ve které se mihotají kapříci čekající na odvoz, vystříkne až k přihlížejícím divákům. „Dostala jsem od jednoho kapříka trošku spršku. Ale nevadí, za tu podívanou to stojí,“ smála se paní za páskou, kterou měli rybáři vymezený manipulační prostor. Ne všichni z davu zvědavců ale vyhrazené místo respektovali. „Tady se pletete. Běžte prosím pryč. Nevidíte, že tu nosí ryby,“ snažil se jednatel vyhánět neposlušné návštěvníky, kteří se chtěli dostat s mobilem namířeným do kádí co nejblíže k rybářům.

Výlov není nic snadného. Je to fyzicky náročná práce. Ať už ve vodě, kde je potřeba táhnout sítě plné neklidných úlovků, tak na břehu, třeba při přenášení vaniček plných ryb. Podle předsedy duchcovských rybářů Vladimíra Cholenského se vše musí dělat ručně. „Nemáme tu žádné mechanické jeřáby ani pásy na dopravu ryb od vody k místu, kde je pak třídíme. Všichni, co se zapojí do výlovu, si tak pořádně máknou,“ říkal. Myslel tím i skupinku mužů a žen, která donesené úlovky z vody třídila do kádí. Stát u plechového koryta, do kterého se sype jedna vanička kaprů za druhou, není žádná pohodička. Přerušit práci není možné. „Na utírání obličeje od bahna není vůbec čas. Neřeším. To se musí přežít,“ prohodila jedna z žen u třídícího místa, která měla špinavý obličej jako by ji zrovna ohodilo auto projíždějící zabahněnou louží.

Slovené kapry rybáři hned v sobotu od Barbory postupně rozvezli do rybníků ve svém duchcovském revíru. Statistiku úlovků si poctivě u vážení zapisoval jednatel Jan Kulhavý. „Čtvrtá a pátá,“ hlásil při jedné z další nakládek do auta, přičemž si do bloku dělal poznámky.

Výlovy jsou v Duchcově pravidelně. Akorát vloni se kvůli koronavirovým opatřením konal bez účasti veřejnosti. Letos na jednu z největších akcí svého druhu na Teplicku zamířily v sobotu dopoledne davy lidí a stánky u břehu byly doslova v obležení návštěvníků. „Děláme to zároveň jako atrakci pro místní, přijdou se podívat na naši práci a mají možnost vidět pěkné ryby,“ poznamenal Vladimír Cholenský. Proto byl v prostoru u stánků velký zahradní bazén s vodou, kde skončily vytažené kapitální kousky. Včetně žlutých sumců. „Páni, ten je nádhernej a obrovskej, to už snad ani není ryba,“ znělo z řad přihlížejících.

Jedna z pověr tradujících se mezi příznivci Petrova cechu praví, že když rybáři při výlovu chytnou velkého žlutého sumce, musí ho pustit zpátky do vody. V Duchcově to tak dělají. Proto po opětovném napuštění rybníku poputují velké úlovky zpět.

„Zarybňujeme všechny revíry, na kterých hospodaříme,“ informoval při výlovu Vladimír Cholenský. Rybník Barbora přímo ve městě patří k těch chovným. Před lety prošel revitalizací, kdy ze dna zmizelo hodně usazeného letitého bahna. Což ale zároveň podle předsedy rybářské organizace ovlivnilo způsob odchovu.

„Když byla před sedmi lety vyčištěna a odbahněna Barbora, znamenalo to, že zmizela úživnost rybníka. Barbora, ve které byla půlmetrová hloubka, je teď až o metr hlubší a tím je v ní i chladnější voda. Ryby potřebují živočišnou i rostlinou potravu a čím teplejší je voda v rybníku, tím víc žerou a přibývají na délce a váze,“ poznamenal předseda rybářů.

„Proto teď ryby rostou v Barboře pomaleji, váhový přírůstek není tak velký. Barbora je navíc rybník v centru města, takže tu můžeme ryby přikrmovat, ale nemůžeme hnojit, jako je to v rybnících ve volné přírodě. Už jenom z estetického hlediska,“ dodal Cholenský. I tak je ale každoroční výlov dobrým zdrojem ryb pro sportovní revíry, kam si ke břehům chodí sednout na lov rybáři.