Výkopy v části Duchcovské ulice přes léto zkomplikují provoz v Teplicích. Vodaři budou měnit potrubí pod zemí. Město využije uzavírky a v dotčeném úseku od nemocnice až k Mostecké ulici vymění zastaralé trolejové vedení.

Práce na silnici. Ilustrační snímek | Foto: MM Jablonec n. N.

Řidiči budou muset uzavřený úsek hlavního tahu objíždět přes vedlejší ulice. Z důvodu stavebních prací nebude fungovat autobusová zastávka Mariánský dvůr ve směru z centra, a to v termínu od 28. 4. do 10. 10. V období od 14. 6. do 29. 8. bude zaveden výlukový provoz MHD.