FOTO: Lidé na Teplicku vzpomínají na blízké, hřbitovy mají delší otevírací dobu

/VIDEO/ Do dušičkového hávu se zahalil i hřbitov v Novosedlicích. Ten slouží občanům Dubí, Proboštova a Novosedlic. Od 31. října do 2. listopadu má otevírací dobu od 8 do 19 hodin.

Dušičky na hřbitově v Novosedlicích. | Video: Deník/ Zdeněk Traxler

„Dali jsme kytičku na hrob rodičům. Dušičky ctíme. Nechodíme sem ale jenom na ně,“ řekla Jana z Teplic při odchodu z novosedlického hřbitova. Prodlouženou otevírací dobu má na Dušičky i městský hřbitov v Teplicích. Ve dnech 1. a 2. listopadu je otevřen od 7 do 18 hodin. Památku všech věrných zemřelých, den známý také jako Dušičky, si lidé připomínají každoročně 2. listopadu. Dušičky připomíná na webu muzea podmalba ženy a smrti Přečíst článek ›

Autor: Martin Košťál