Vydražené peníze půjdou do státní pokladny.

Dekorativní erbZdroj: UZSVMJedním z předmětů v aukci po zemřelých sběratelích v Teplicích byla také nástěnná dekorace ve tvaru erbu s motivem lva a koně s dýkami protnutými v brnění o šířce 23 cm a délce 29 cm. Tento erb se podařilo veřejnosti prodat v prvním kole elektronické aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 500 korun. Do aukce se přihlásili čtyři zájemci, příhoz však učinili pouze dva z nich, erb byl nakonec prodán druhému zájemci za cenu 550 korun.

