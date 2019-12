Nové víceúčelové hřiště s fotbalovým umělým trávníkem a osvětlením pro večerní sportování získali žáci ZŠ Edisonova v Teplicích a Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje.

Edisonka v Teplicích dostala nové hřiště s umělým trávníkem. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Hřiště stálo včetně daně 17 milionů korun a nahradilo původní atletický ovál s hřištěm, které už současným podmínkám příliš nevyhovovaly. Prvním zápasem nové sportoviště přes vánočními svátky pokřtily týmy fotbalové akademie a osobnosti, za které nastoupil také primátor Teplic Hynek Hanza. Nové hřiště budou pro tréninky využívat různé týmy jako například FK Teplice či FC Dubí. O víkendech zde budou žákovské zápasy. Pro fotbalovou akademii, která má působnost po celém regionu, to je vhodné místo. „Výrazně se tím zlepšily naše tréninkové podmínky. Věřím, že to dokážeme využít ve prospěch hráčů,“ uvedl při slavnostním otevření šéftrenér akademie Tomáš Heidenreich. V rámci podpory sportovních aktivit hřiště vybudovalo město Teplice. „Pro školu je to velká pomoc a pro akademii, doufám, vítaný vánoční dárek,“ řekl primátor Hanza.