Energetici zrušili kalamitní stav i v Ústeckém a Libereckém kraji

Severní Čechy - Společnost ČEZ Distribuce v noci na středu odvolala kalamitní stav ve zbývajících šesti krajích z původních osmi, kde platil od neděle kvůli množství poruch na napětí způsobeným silným vichrem.

"Energetikům se podařilo po nedělní vichřici opravit všechny poruchy na vedení vysokého napětí, bez elektřiny tak zůstávají jen desítky domácností. Děláme vše pro to, aby i zbývající odběratelé byli připojeni co nejdříve," sdělila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Při vichřici, která v neděli zasáhla Českou republiku, zůstaly bez proudu statisíce domácností. Vzhledem k velkému počtu poruch na vedení vysokého a nízkého napětí ČEZ následně vyhlásil kalamitní stav v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji a na Vysočině.

Jako první odvolal kalamitní stav v pondělí večer v Plzeňském a Královéhradeckém kraji.

"Na základně příznivého vývoje poruchovosti a nízkému počtu omezených odběrných míst ČEZ Distribuce k (úterním) 23:00 odvolává kalamitní stav pro zbývající kraje," uvedla mluvčí.

Současně doplnila, že odběratelé, kteří zatím ještě zůstávají bez proudu, by měli být k němu připojeni co nejdříve. Firma současně předpokládá, že ještě budou hlášeny nějaké poruchy na vedení nízkého napětí, ale měly by se týkat jen rekreačních objektů a osad.