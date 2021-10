I dnes a nejspíše po celý tento týden se budou dál tvořit nekonečné fronty lidí v kancelářích dodavatelů elektrického proudu a plynu. V televizi se totiž lidé mohli doslechnout, že pokud si zákazníci zkrachovalé Bohemia Energy nenajdou včas novou dodavatelskou firmu, hrozí jim, že budou energie odebírat „načerno“. Jednoznačné to ale není pro všechny. Navíc tu je jakási ochranná lhůta půl roku.

Pozor si však musí okamžitě dát zákazníci, jejichž spotřeba v uplynulých 12 měsících přesáhla hranici 630 megawatthodin (velké firmy). Ti mají povinnost si nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.

Tomu, kdo dosud odebíral energie od končících firem v běžných domácnostech, nyní dodávky aktuálně zajistí takzvaný dodavatel poslední instance. V různých regionech to mohou být různé společnosti, na Teplicku kupříkladu ČEZ Prodej či Innogy Energie. Konkrétní firma tyto zákazníky sama dočasně převezme automaticky, nemusejí tedy nic složitě zjišťovat. Ozvat by se jim měla společnost sama.

Čekejte ale bohužel v řadě případů vyšší ceny, než jste měli dosud výhodně za určitých podmínek sjednáno. Tento takzvaný dodavatel poslední instance totiž bude postiženým spotřebitelům dodávat elektřinu a plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), ale nejdéle po dobu šesti měsíců. Do té doby si lidé musí najít novou dodavatelskou firmu. Je to i v jejich vlastním zájmu, protože takto stanovená cena bývá vyšší, než jsou běžné nabídky dodavatelů. Bude totiž vycházet z aktuálních tržních cen. Netrpělivci už nyní stojí ve frontách, aby co nejdříve konali.