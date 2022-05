Bude dost plynu? Jak moc v příštích měsících ještě zdraží? Jak hodně ještě poroste cena elektřiny? Nebude lepší a levnější se zásobit dřevem nebo uhlím? A to co nejdříve, než jejich cena také vystřelí? Takové myšlenky nyní řeší řada lidí, kteří ve svých domech mají krby a kotle na dřevo či uhlí. Ačkoli teprve před nedávnem skončila topná sezona, lidé už se zásobují na tu další. Mnohem dříve než v minulosti. Spěchají, ceny uhlí, ale hlavně palivového dřeva rychle rostou.

Topení ve svém domě v Chomutově předělal před několika lety Ladislav Sova na elektřinu. Její ceny ale nyní extrémně rostou, a tak přemýšlí, jak by ušetřil. „Máme krb, kterým můžeme vytopit skoro celý dům. Když ho využijeme, můžeme dost ušetřit,“ věří. „A chceme se zásobit co nejdříve, dřevo zdražuje také, tak abychom zaplatili co nejméně. Místo na uskladnění máme, tak nakupujeme už teď,“ dodává Sova.

Podobně nyní uvažuje stále více lidí, kteří doma mají krby či kotle na dřevo a uhlí. Obrovský zájem o palivové dřevo potvrzují prodejci. „Poptávka je nyní zvýšená výrazně. Zájem je o 100 % vyšší, než je v tomto období obvyklé,“ uvádí Petr Dvořák, který palivové dřevo prodává v Postoloprtech na Lounsku. „Oproti minulosti máme dvojnásob objednávek. Lidé nakupují mnohem dříve než v minulosti, chtějí se důkladně připravit. Objednávají také větší množství, někdy až neskutečné, někdo se zásobí i na dva roky dopředu,“ potvrzuje Mirka Kosová z firmy Kosovo polesí. Podle obou se zákazníci obávají hlavně dalšího zdražování energií. Oba se shodují, že zákazníci se nemusí obávat nedostatku dřeva, je ho prý dost.

Ceny palivového dřeva i tak letí už několik měsíců nahoru. Je proto jasné, že i toho, kdo bude topit dřevem, vyjdou náklady na vytápění domů dráž než dříve. A podle odborníků ceny dál porostou. Důvodů je hned několik. Vyšší jsou náklady na zpracování, mzdy, dopravu, někteří zpracovatelé ho nyní mnohem více vyváží do zahraničí.

Rostoucím cenám ale napomáhá i velký zájem zákazníků. Ten je zčásti způsoben právě obavami o to, zda a za kolik bude v příštích měsících plyn či elektřina. „Od ledna nakupujeme dřevo za dvakrát tolik,“ prozradila Mirka Kosová.

Letos už se zdražovalo několikrát. Na začátku roku šlo prostorový metr sypaný štípaného dřeva pořídit o stovky korun levněji než nyní. V současnosti se měkčí dřevo prodává od zhruba 900 korun za prostorový sypaný metr, podle druhu a kvality se pak tvrdší dřevo může vyšplhat až ke dvěma tisícům.

Podobně rostou ceny u štípaného dřeva rovnaného na palety. Například v Postoloprtech mají nyní měkčí dřevo za 1400 korun za paletu, na začátku roku to bylo 1200. V případě tvrdého dřeva se dříve platilo 1500, nyní už 1750 korun.

Vyšší zájem je také o uhlí, i při jeho nákupu si ale lidé dost připlatí. Od ledna podle prodejců stouply ceny v průměru o 80 až 100 korun za 100 kg. „Zvýšený zájem je určitě. Lidé mají obavy, nakupují dříve a více,“ uvedl David Pařízek z Uhelných skladů Coufal v Žatci.

Rovněž uhlí lidé hojně shánějí dříve než v minulých letech, takřka ihned po skončení minulé topné sezony. „Lidé se chtějí připravit, větší poptávka určitě je,“ potvrdila Marie Svašková z Uhelných skladů Salač, které nabízí uhlí v Děčíně a České Kamenici.