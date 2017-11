Europoslanec Jaromír Kohlíček: Vyhrožování dětem je za hranou

Teplice /ROZHOVOR/ - Jaromír Kohlíček (KSČM) odsuzuje vlnu nenávisti, která se objevila v souvislosti se snímkem prvňáků z Prosetic

Jaromír Kohlíček, europoslanec (Teplice)Foto: archiv Deníku

Nevinný snímek žáčků prosetické první třídy zveřejněný v Deníku vyvolal mezi lidmi diskuzi ohledně nenávisti vůči některým skupinám obyvatel. Na snímku totiž byly kromě českých děti i Vietnamci, Romové a muslimové.

Co za nenávistí stojí a proč se terčem agresorů staly děti? Na to jsme se zeptali europoslance a zastupitele Teplic Jaromíra Kohlíčka.

V komentářích pod fotografií se objevují také příspěvky, že si v Teplicích vychováváme budoucí arabské atentátníky. Je to reálná představa?

To určitě není. Některé cizince, kteří u nás žijí už několik let, jsem osobně učil, než odešli studovat na vysokou školu. Akceptovali náš způsob života, zvykli si tu a žijí naším způsobem. A v tomto duchu vychovávají i své děti. A je už také spíše výjimkou, že se snaží odlišovat například tím, že nosí šátek na hlavě, což jsou bohužel znaky, kterými na sebe ne příliš šťastně upozorňují. Ale že by se radikalizovali, jak to vidíme v západní Evropě, si nemyslím.

A nemáte strach z toho, že pokud se budou Teplice a okolí postupně zaplňovat novými přistěhovalci ze zemí arabského poloostrova, bude tu jejich kultura časem dominovat?

To záleží na tom, do jaké míry u těchto lidí, kteří dávají najevo svoji odlišnost, akceptujeme, že tak mohou činit. Popřípadě jakou stanovíme míru jejich začlenění k nám. A to začíná právě už ve školách při výchově jejich dětí. To bychom si měli uvědomit. A pokud toto nebudou chtít oni akceptovat, tak tady mezi námi nemají místo. Teplice byly vždycky pohostinné město. V historii přijímaly celou řadu cizinců. Ti ale museli žít podle našich zvyklostí a takto by to mělo být i nadále. Doma je doma.

Čím je podle vás daná nenávist, která vygradovala do rasistických útoků na děti?

Není to o tom, zda je člověk světlý nebo tmavý, ale o nastavení celého sociálního systému v naší republice. Spousta lidí si to spojuje především právě s Romy. Jsou lidé, kteří pokud dostanou peníze, tak je okamžitě utratí bez jakéhokoliv přemýšlení o nějakých závazcích. Řeknou si, že teď nemusejí chodit do práce, protože mají za co žít, a že si to tedy musejí patřičně užít. A právě to je důsledek špatného nastavení sociálního systému.

Takže to vyvolává pocity nerovnosti mezi lidmi?

Jistě. A lidé to řeší právě na sociálních sítích. Pokud někdo alespoň trošku vypadá jako člen skupiny lidí zneužívající sociální dávky, tak je okamžitě vhodným terčem. A lidé na něj hned začnou plivat. A bohužel se to přenáší také na další odlišné skupiny obyvatel, ne pouze romskou populaci.

Určitě by ale neměly takovéto „plivání“ odnášet děti z jakýchkoli sociálních skupin, které o nějakém sociálním systému nemají ani tušení.

To je naprosto nespolečenské. Svědčí to o nedobrém stavu naší společnosti. Pokud si někdo vyřizuje účty přes děti, a k tomu ještě u takové slavnostní příležitosti jako je památeční snímek z první třídy, na který se děti těšily, není to férové. Dokonce je to podle mě za hranicí vkusu.

Negativní reakce pracujících na Romy ale chápete jako oprávněné?

To není ale pouze u Romů. Týká se to všech, kteří kdekoli čerpají sociální dávky z jakéhokoli systému. Většina lidí pracuje a oni ten systém zneužívají. A některé části u nás nastaveného systému toto bohužel bez problémů umožňují. I když se i v této oblasti v posledních letech dosáhlo určitého vylepšení.

Jaromír KohlíčekJe členem KSČM, dlouhodobě se věnuje sociálním otázkám. V Teplicích působí jako zastupitel města, zároveň zastává funkci poslance Evropského parlamentu v Bruselu. Pracoval například v Českém porcelánu Dubí.